Mercosur y asociados sellan compromiso regional contra el crimen organizado

La LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados cerró este martes en Asunción, Paraguay, con una declaración conjunta centrada en la cooperación regional en seguridad pública y el combate al crimen organizado transnacional.

En la cita participó el Presidente José Antonio Kast, quien realizó una exposición de cerca de 15 minutos enfocada en la necesidad de enfrentar de manera coordinada el crimen organizado.

El documento fue suscrito por los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa, además del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y otras autoridades de Estados asociados.

En la declaración, los países destacaron “la importancia de la consolidación de la democracia” como condición para la estabilidad regional y la integración. También saludaron los procesos electorales de Colombia y Perú, apuntando al “espíritu cívico” y la participación ciudadana registrada en ambas elecciones presidenciales.

Junto con ello, los mandatarios reafirmaron la necesidad de preservar y fortalecer el sistema multilateral de comercio, al que definieron como un pilar para la estabilidad y previsibilidad de las relaciones económicas internacionales.

El punto más sensible estuvo en seguridad: el bloque y sus asociados remarcaron el compromiso de profundizar la coordinación operativa, el intercambio de información, las buenas prácticas y la cooperación técnica entre autoridades competentes. También plantearon fortalecer capacidades regionales para enfrentar el crimen organizado transnacional, especialmente en zonas de frontera y corredores estratégicos.