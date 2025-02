Regreso a clases: el rol de los colegios para reducir la brecha menstrual desde etapas tempranas

En unos días más, los estudiantes chilenos retornarán a clases, luego del merecido descanso veraniego. Y mientras ellos se preparan para volver a ponerse en “modo colegio”, los establecimientos educacionales deben asumir un desafío invisibilizado en la vorágine de este momento del año: brindar espacios inclusivos, limpios y amigables con la menstruación.

De acuerdo a cifras publicadas por el Foro Económico Mundial, más de 1.800 millones de niñas, mujeres, personas no binarias, niños y hombres transgénero menstrúan cada mes. Sin embargo, millones no cuentan con acceso a productos, instalaciones adecuadas e información confiable sobre menstruación, lo que llama a reforzar el papel de las instituciones educativas.

Palmira Camargo, vicepresidenta de Comunicaciones de Essity para Consumer Goods América, señala que este retorno a clases representa una excelente oportunidad para poner en la discusión pública este tema: “Los colegios deben colaborar para hacer de la salud menstrual una prioridad mundial”.

Esta labor temprana trae beneficios a largo plazo. “Reducir la brecha menstrual desde la etapa escolar ayuda a disminuir las desigualdades de género y aumenta las oportunidades económicas de las personas menstruantes, como se sostiene en el reporte How menstrual health can be a catalyst for gender equality and sustainable development (Cómo la salud menstrual puede ser un catalizador para la igualdad de género y el desarrollo sostenible), elaborado por Essity y publicado por el Foro Económico Mundial “, añade Camargo.

Compromiso con la menstruación

Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Essity promueve la salud menstrual en Chile a través de diversas prácticas en colegios públicos y privados, abordándola desde cuatro pilares: acceso a productos de cuidado menstrual seguros y asequibles, acceso a agua potable e instalaciones sanitarias privadas y seguras, acceso a información y educación inclusivas y precisas y creación de entornos libres de tabús y estigmas.

A nivel local, y con el objetivo de reducir la brecha de salud menstrual, la compañía invirtió más de 323 millones de pesos en educación durante los últimos años. Esta inversión, como parte de su estrategia de sostenibilidad y objetivo de Igualdad de Género, incluyó un 37% destinado a donaciones de productos de su marca Nosotras.

Entre estos esfuerzos, destaca el Plan Colegios –desarrollado a través de la marca Nosotras– que lleva más de 20 años promoviendo la educación sobre la menstruación, los cambios propios de la pubertad y el uso de productos de higiene íntima femenina en escuelas de todo Chile. “Con estas acciones hemos impactado a más de 120 mil personas de diferentes zonas del país”, comenta Palmira Camargo.

Asimismo, se destaca la realización de distintas acciones para el “Día de la Vulva”, que se celebra cada 5 de marzo, como la Expo Vulva, donde distintos artistas nacionales hicieron su interpretación de la vulva, como una forma de promover el autoconocimiento y resaltar la importancia de derribar los estereotipos. Por otro lado, Essity ha desarrollado por varios años la campaña “Bullying por loving”, la cual busca fortalecer la seguridad y confianza en los niños y niñas como principal herramienta para combatir el bullying.

A través de sus diversas iniciativas, se busca transformar la manera en que se vive la salud menstrual, abordando de manera integral las barreras sociales y culturales que aún persisten en torno al tema.

“En Essity estamos comprometidos con la salud menstrual como un derecho humano fundamental y un motor de igualdad de género. Trabajamos para crear un mundo donde todas las personas puedan gestionar su salud menstrual con dignidad, sin barreras ni estigmas”, concluye Camargo.