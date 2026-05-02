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Trump dice que “tomará control” de Cuba “casi de inmediato” MUNDO

Trump dice que “tomará control” de Cuba “casi de inmediato”

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Por : DW
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El gobernante estadounidense amenazó con enviar al portaavioones USS Abraham Lincoln a Cuba. Los isleños dirán “muchas gracias, nos rendimos”, dijo.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría tomar control de Cuba “casi de inmediato”, elevando la tensión bilateral. La declaración se enmarca en un contexto de presión política y conflictos internacionales que impactan la región. El anuncio refuerza una postura dura hacia La Habana y abre interrogantes sobre eventuales medidas concretas, así como sus efectos en la estabilidad regional y en las relaciones diplomáticas.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato” y añadió que primero terminará con el “trabajo” en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada en West Palm Beach, Florida, este viernes (01.05.2026).

Trump añadió que al terminar en Irán podría hacer que el portaavioones USS Abraham Lincoln, viaje al Caribe y “se detenga a unos 100 metros de la costa” de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían “muchas gracias, nos rendimos”.

La intervención del republicano se produjo en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro en Florida entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas, donde Trump fue invitado principal en un acto cerrado con asistentes seleccionados.

Este mismo viernes, la Administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

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También esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

El Senado rechazó este martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

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