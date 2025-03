Qué son los incels, el oscuro movimiento que aparece en la aclamada serie “Adolescencia”

“La salvedad que siempre hago es que no podemos decir que toda la subcultura incel sea violenta”, anota la académica.

“De alguna manera parece que odio a las mujeres. Intento que no sea así, pero me pasa a veces que hablo y digo cosas que realmente no debería decir sólo porque he estado viendo estos foros”, dijo un entrevistado, a quien se identificó como Liam.