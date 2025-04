Belleza en Chile: el peso, la juventud y la sustentabilidad marcan las preocupaciones de los chile

Los estándares de belleza muchas veces rigen como es que las personas deben verse físicamente. Estos son normas sociales y culturales que definen qué se considera atractivo en una época y lugar determinados.

Estos estándares varían según la historia, la geografía y la influencia de los medios de comunicación. En la actualidad, suelen estar fuertemente influenciados por la publicidad, las redes sociales y la industria del entretenimiento.

En mundo totalmente digitalizado, las redes sociales cumplen un rol fundamental en la instalación de nuevos estándares de belleza que van cambiando constantemente.

En este contexto, se llevó a cabo el estudio ‘Radiografía de la Belleza y el Bienestar en Chile 2025’, realizado por Cadem y Natura. “¿Cómo nos relacionamos los chilenos con la belleza y el bienestar?” Este es el título de un estudio que reveló datos sobre la percepción de chilenos y chilenas respecto a la insatisfacción corporal, la presión social en torno a los estándares de belleza y la creciente demanda de productos sustentables.

De acuerdo con los datos recabados, más de la mitad de los chilenos declara estar insatisfecho con su cuerpo, y es que esta percepción no solo e Sun tema que sea exclusivo de las mujeres: un alto porcentaje de hombres manifestó tener un descontento con su imagen corporal, acercándose a las cifras de las mujeres.

El peso sigue siendo la principal preocupación, en un contexto donde la presión social hacia la delgadez y la juventud sigue marcando los estándares de belleza en el país.

Hombres y mujeres: la insatisfacción corporal no distingue género

Los estándares de belleza impuestos actualmente por las redes sociales llevan a las personas a comparar su apariencia con ideales inalcanzables: cuerpos delgados pero musculados, piel perfecta y una juventud perpetua. Esta constante comparación genera frustración y autodesprecio.

De acuerdo con el estudio realizado, la relacional con el propio cuerpo sigue siendo una fuente de conflicto para muchos chilenos. 38% de los encuestados declara estar insatisfecho con su imagen, mientras que el 42% de las mujeres expresa insatisfacción.

1 de cada 3 hombres también declara no estar conforme con su cuerpo, una realidad que pocas veces se visibiliza en el debate público.

El peso continúa siendo el factor que más influye en la autoimagen: solo el 26% de los chilenos se siente conforme con su relación peso/talla. Esto refuerza la necesidad de abordar el bienestar y la salud mental desde una perspectiva libre de estereotipos.

El bienestar emocional emerge como eje central del cuidado personal

El autocuidado trasciende la estética: el 76% de los chilenos prioriza el bienestar personal como motivación clave para usar productos de belleza. Esta búsqueda de equilibrio se materializa en sus rutinas, donde el 60% adopta hábitos de cuidado diario, cifra que alcanza el 70% entre las mujeres.

“Estamos en 2025 y todavía tenemos exigencias, y esto hace que las personas se sientan en un porcentaje importante, casi 40% de insatisfecho”, explica Monserrat Copaja, gerente de Estudios Cuantitativos de Cadem.

Llama la atención el alto porcentaje de hombres que han incorporado nuevas prácticas de bienestar: un 41% ha adoptado una rutina de cuidado personal. Esta tendencia refleja un cambio en la percepción del autocuidado masculino y sugiere un avance en la eliminación de estereotipos de género.

La presión social sobre la belleza sigue presente

Aunque la conversación sobre diversidad e inclusión ha avanzado, la presión social en torno a los estándares de belleza sigue siendo fuerte. Un 83% de los chilenos considera que la delgadez sigue imponiéndose como ideal y que existe una exigencia por mantenerse joven. Estas percepciones se repiten de manera transversal entre distintas edades y géneros, evidenciando la persistencia de estos estereotipos.

En ese sentido, solo un 12% de los encuestados dice sentirse reflejado en los estándares de belleza que muestran los medios y redes sociales. Estos datos refuerzan la necesidad de seguir promoviendo una belleza más real e inclusiva.

La belleza sustentable es una prioridad

Copaja, explicó que las personas están mucho mas interesadas en la sustentabilidad al momento de comprar productos que están destinados al cuidado de la piel. “Un 78% nos dijo que era muy relevante o relevante, hay una preocupación ya no solamente quiero el producto que me haga bien, sino que haga bien y además no dañe y ojalá ayude al contexto en el que estamos insertos” agregó.

En un escenario donde la sustentabilidad se ha convertido en un factor clave en las decisiones de compra, Natura lidera la percepción de marca comprometida con el medio ambiente y el consumo responsable. Según un 58% de los encuestados, la compañía destaca por su enfoque en minimizar el impacto ambiental, priorizando ingredientes naturales, envases reutilizables y prácticas responsables dentro de la industria de la belleza y el cuidado personal.

“En Natura, creemos en un cuidado personal que trasciende lo estético, promoviendo el bienestar y la conexión con uno mismo. Los resultados de este estudio reflejan la importancia de impulsar una belleza sin estereotipos y refuerzan nuestro compromiso con la sustentabilidad, un valor cada vez más relevante para los consumidores. Nos enorgullece ser reconocidos como la marca de belleza y cuidado personal más asociada a la preocupación por el medio ambiente, lo que refuerza nuestro propósito de generar un impacto positivo en las personas y el planeta”, señaló Thays Marietto, gerenta de Reputación y Comunicación Corporativa de Natura.

La industria de la belleza en Chile está evolucionando: los consumidores ya no solo buscan productos efectivos y accesibles, sino también opciones que promuevan el bienestar integral y contribuyan al cuidado del planeta.

Este estudio busca abrir la conversación sobre cómo los chilenos experimentan el bienestar y la belleza, visibilizando los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector. Con estos hallazgos, Natura reafirma su compromiso con una belleza más diversa, auténtica y sustentable, invitando a la reflexión sobre los estereotipos y fomentando un autocuidado centrado en el equilibrio entre las personas y el medio ambiente.