Fiscal Nacional(s) y “alardeo” del Gobierno del operativo en Temucuicui: “No tienen intervención”

El Fiscal Nacional subrogante y fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, salió a aclarar el rol del Gobierno en los recientes operativos realizados en Temucuicui y aseguró que el Ejecutivo no participó en la planificación ni ejecución de la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán.

Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas por los mensajes del Presidente José Antonio Kast y de la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quienes destacaron públicamente el ingreso de fuerzas policiales al territorio mapuche tras años sin intervenciones de alto impacto en la zona.

En conversación con Radio Universo, Garrido explicó que las coordinaciones operativas se realizan exclusivamente entre la Fiscalía y las policías.

“La coordinación que nosotros tenemos directamente siempre es con Carabineros y la Policía de Investigaciones para la ejecución de las órdenes que la Fiscalía gestiona a través del Poder Judicial”, sostuvo.

El persecutor precisó que las autoridades del Ejecutivo no son informadas previamente de este tipo de procedimientos. “Las decisiones para hacer las operaciones y para llevarla a cabo no se informan al Poder Ejecutivo porque no tienen ninguna intervención en eso”, afirmó.

Garrido aclaró que la comunicación con el Gobierno ocurre solo una vez ejecutados los operativos y responde principalmente a razones administrativas o judiciales. “Normalmente a las primeras horas de la mañana las autoridades policiales dan cuenta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad de las cuestiones relevantes, pero una vez que ya está ejecutado el operativo”, señaló.

Según explicó, esa coordinación posterior puede ser necesaria cuando el Ministerio del Interior o Seguridad figura como querellante en determinadas causas y debe participar en audiencias judiciales. “Eso es una gestión que se realiza en el mismo sentido que yo me refería a la coordinación”, agregó.

El fiscal también abordó las declaraciones realizadas desde La Moneda tras el operativo en Temucuicui.

Luego de la detención de Jorge Huenchullán, el Presidente Kast escribió en redes sociales que el Gobierno avanzaba “paso a paso” para restablecer “el orden y el Estado de Derecho”, mientras que la entonces ministra Trinidad Steinert habló de “recuperar el control del territorio”.

Consultado por las críticas de “alardeo” o “apropiación” política del procedimiento, Garrido evitó profundizar en la controversia, aunque insistió en separar las investigaciones penales del debate político.

“Yo entiendo que puede existir una polémica en esa área, pero los tiempos de la investigación de la Fiscalía no responden a los tiempos políticos”, sostuvo.

El persecutor añadió que el trabajo del Ministerio Público trasciende a los gobiernos de turno y requiere coordinación permanente con distintas instituciones. “Tenemos una misión desde la Fiscalía de Chile, estamos concentrados en realizar cada día mejor nuestro trabajo”, indicó.

En esa línea, afirmó que la problemática de violencia y criminalidad en la Zona Sur supera las diferencias políticas. “La coordinación tiene que ser siempre permanente, independiente de cuál sea el gobierno de turno, porque esto es una problemática que supera las diferencias de visión política que puedan existir”, concluyó.

Jorge Huenchullán fue detenido durante la denominada “Operación Tridente”, desarrollada en la madrugada del martes por personal de la PDI con apoyo de Carabineros y el Ejército al interior de la comunidad autónoma de Temucuicui. El comunero mantenía órdenes de detención vigentes por delitos asociados a tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y usurpación no violenta.