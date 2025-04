Maternidad en Chile: 82% de las mujeres asegura que afecta negativamente su desarrollo profesional

La maternidad en nuestro país ha cambiado considerablemente durante las últimas décadas. Una de las de las transformaciones más notorias es la baja en la natalidad, lo que refleja cambios sociales, económicos y culturales profundos.

Según las Estadísticas Vitales más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras en los años 90 las personas menores de 18 años representaban al 35% de la población total, hoy apenas conforman el 22,4%. Asimismo, en 2023 se registraron menos de 180 mil nacimientos, una de las cifras más bajas en la historia reciente del país.

Bajo este contexto, Fundación YoQuieroEstar -organización que busca visibilizar el castigo a la maternidad y trabajar políticas públicas para generar herramientas y apoyo a madres y cuidadores en Chile- busca aportar con datos e indicadores a la persistente baja de natalidad en nuestro país.

Durante febrero, la organización elaboró una encuesta titulada “El costo invisible de ser madre”, la que tenía como objetivo dar a conocer datos sobre el castigo de la maternidad en nuestro país y su efecto en la tasa de natalidad.

La encuesta, realizada de manera online, reveló que un 73,6% dice haber sufrido alguna discriminación por ser madre, mientras que un n 82% cree que la maternidad ha afectado negativamente su desarrollo profesional.

Y es que ser madre en nuestro país muchas veces implica asumir grandes responsabilidades sin contar con el suficiente respaldo del Estado, ni del sistema laboral ni, muchas veces, de las propias redes sociales o familiares. Los datos revelados por FundaciónYoQuiero evidenciaron que un 78% ha sentido que sus compañeros o jefes la ven menos comprometida con el trabajo debido a su rol como madre

Asimismo, el 81,2% de las mujeres afirma haber sentido presión para renunciar a su desarrollo profesional después de convertirse en madres. De ellas, un 28,5% efectivamente renunció a su puesto de trabajo, mientras que un 52,7% sintió la presión pero decidió continuar.

Lo anterior se da debido a que, si bien se habla cada vez más de la corresponsabilidad parental, en la práctica la mayoría del trabajo y cuidado sigue recayendo sobre las madres.

Además, es sabido que existe una penalización por maternidad. Según diversos estudios, las mujeres con hijos tienden a ganar menos que las mujeres con sin hijos y mucho menos que los hombres, especialmente en los primeros años de crianza. Bajo este contexto, la encuesta reveló que un 63% dice que hubiese tenido más hijos si la maternidad no afectara su ingreso o carrera profesional.

Verónica Campino, cofundadora de YoQuieroEstar, explicó que “la caída de la natalidad es un fenómeno grave y que ha impactado fuertemente la opinión pública durante el último tiempo. Sin embargo, poco se le pregunta a las mujeres y las madres las razones por las cuales postergan la maternidad”.

Ley de Conciliación entre la vida laboral y personal

En nuestro país existe la Ley N.º 21.645, la que introduce modificaciones al Código del Trabajo en Chile para facilitar la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar. Esta normativa busca promover la corresponsabilidad en las labores de cuidado y fomentar la equidad de género en el ámbito laboral.​

Bajo este escenario, la encuesta realizada reveló que el 17% de las personas ha solicitado acogerse a la Ley de Conciliación y recibió una respuesta favorable. En cambio, un 31% también la solicitó, pero no obtuvo una respuesta positiva. Un 39% conoce la ley, aunque aún no ha hecho uso de ella, mientras que el 12% restante declara no conocerla.

“¿Cómo se explica que una empresa desvincule a una trabajadora por pedir teletrabajo? ¿Por solicitar una herramienta para poder desarrollarme profesionalmente, sin descuidar el bienestar (físico y emocional) de mi hijo? Pareciera que Chile se ha convertido en un país que no quiere hijos”, explicó Campino.

Si bien esta normativa significa un avance importante hacia un país con equidad de género y la valoración del trabajo no remunerado, aún existen cientos de empresas y personas que no conocen sobre esta ley. “A un año de entrada en vigencia la ley de conciliación, su implementación ha sido, por decirlo en suave, insuficiente. De acuerdo a la encuesta, si bien la mayoría conoce la ley, solo un 17% dice que le ha traído resultados favorables”, concluyó Campino.