Por qué The Handmaid’s Tale de Hulu fracasó como televisión feminista

Advertencia: este artículo contiene spoilers para todas las temporadas de The Handmaid’s Tale.

La adaptación televisiva de Hulu de la histórica novela feminista de Margaret Atwood de 1985, The Handmaid’s Tale, ha llegado a su fin.

La serie se centró en la opresión femenina dentro del futuro estado religioso-fascista imaginario de Gilead. Por lo tanto, a la luz de las infracciones del partido republicano dirigido por Donald Trump sobre los derechos reproductivos de las mujeres, parece apropiado que la primera serie se lanzara en 2017, un año después de que Trump fuera elegido, y la serie final se emitiera poco después de que comenzara su actual mandato.

Después de la primera elección de Trump, la iconografía de los trajes de las sirvientas – capas escarlatas con capucha y gorros blancos – se adoptó como símbolos de resistencia en las protestas por los derechos de las mujeres en todo el mundo.

La adaptación ha sido un éxito popular y crítico. Sin embargo, como argumento en The Routledge Handbook of Motherhood on Screen, a pesar de su fuerte asociación con los movimientos de protesta de las mujeres, la adaptación de Hulu tergiversa los temas de la mordante distopía feminista de Atwood. De hecho, refuerza ciertas actitudes que Atwood, y otras escritoras y pensadoras feministas, han estado criticando durante décadas.

En particular, la serie idealiza a las madres biológicas blancas, mientras demoniza o margina a otras figuras femeninas. Aquí hay tres ejemplos de cómo hace esto.

1. Las mujeres sin hijos son solteronas amargadas o madrastras malvadas

La novela de Atwood se centra principalmente en el horror de la violación y el embarazo forzado de las sirvientas. Pero la adaptación de Hulu da más peso al tema de la pérdida materna y el deseo de las sirvientas de mantener a su descendencia biológica.

Los personajes del programa de televisión evolucionan a lo largo de seis temporadas. Esto significa que requieren arcos de carácter extendidos, historias de fondo y más énfasis en la psicología que la novela. La adaptación de Hulu evolucionó hacia un melodrama maternal oscuro, donde el valor moral de los personajes femeninos está ligado a su capacidad para tener hijos.

Como un cuento de hadas tradicional, la adaptación representa a mujeres infértiles, solteras mayores y madres adoptivas bajo una luz abrumadoramente negativa. Con frecuencia se demuestra que son madres no aptas o mujeres crueles.

La novela de Atwood utiliza una caracterización relativamente plana para acentuar la estructura autoritaria de Gilead, en lugar de la psicología o motivaciones individuales. Por el contrario, The Handmaid’s Tale de Hulu desarrolla el personaje de la tía Lydia (una de las mujeres mayores y sin hijos que entrenan, intimidan y disciplinan a las sirvientas) y Serena Joy (la esposa del comandante en la casa a la que June es enviada) como personajes centrales.

La historia de fondo de la tía Lydia (Ann Dowd) en la tercera temporada revela que en su vida anterior a Gilead, era una maestra de escuela solitaria y envejecida que sufre de rechazo sexual. Ella responde a esto retirando a un niño del cuidado de su madre joven y soltera amorosa pero sobrecargada de trabajo.

El valor moral asociado a las mujeres fértiles e infértiles en la serie es aún más evidente en el tratamiento de Serena (Yvonne Strahovski). En la novela, Serena es una abierta defensora de los papeles femeninos tradicionales. La serie lleva esto más lejos. Muestra a Serena, loca por los bebés, creando activamente las leyes de Gilead, y el sistema de doncella, para obtener un hijo. Aparentemente fue infértil después de que un manifestante le disparara durante un discurso.

Serena es la principal antagonista de la serie durante las primeras cuatro temporadas. Esto cambia en la quinta temporada. Ahora embarazada, Serena se encuentra a merced de otra mujer infértil enojada que quiere robar a su bebé. Una vez embarazada, Serena se suaviza y se convierte en un personaje más simpático. Se puede ver que esta evolución refuerza la idea de que las mujeres infértiles son insatisfechas, mujeres infelices que solo pueden ser redimidas a través del embarazo y el parto.

En su opinión general, la serie presenta a las tías solteras como sádicas que se deleitan en castigar a las sirvientas fértiles, y a las esposas de los comandantes infértiles como frías y superficiales. A diferencia de las criadas hermanas, estas últimas se odian en secreto. Parece que solo valoran a los niños como símbolos de estado.

2. Apoya la maternidad intensiva y “natural”

Como han señalado muchas críticas feministas, el modelo de crianza de los hijos actualmente favorecido por la sociedad es “intensivo” y respalda las llamadas prácticas y comportamientos “naturales” (como el parto no medicado y la lactancia prolongada). Estos ejercen una presión considerable sobre las nuevas madres.

Este modo de maternidad es mostrado por las heroínas sirvientas June (Elisabeth Moss) y Janine (Madeline Brewer). No muestran dificultad para vincularse con los bebés producidos a través de la violación, amamantan con facilidad, tienen una capacidad innata para consolar a sus hijos y, en el caso de June, incluso dan a luz completamente solos con éxito.

Por el contrario, las madres adoptivas son malas con sus bebés y rápidamente se resienten de sus deberes maternales. Esto sugiere que la buena maternidad es el reserva de las madres biológicas, a quienes es natural.

3. Consigna a mujeres negras a roles secundarios

Las series uno a tres se centran principalmente en las sirvientas blancas. Aunque el marido de June (O-T Fagbenle) y su mejor amiga Moira (Samira Wiley) son negros, escapan a Canadá en la primera temporada, por lo que aparecen solo mínimamente en el drama que sigue. Los personajes negros ocupan papeles menores como sirvientes o niñeras (conocidas como “Marthas”), que son fácilmente sacrificados por junio en su cruzada para salvar a los niños.

June provoca casualmente la ejecución de Martha, que cuida de su primera hija, molestando a ella para que le permita hacer contacto. Martha le ruegas que pare, pero June responde con su habitual piedad materna: “Sabes que no puedo parar”. Como el público apenas conoce a Martha, sus simpatías están dirigidas hacia junio. Su deseo de ver a su hija se presenta como una razón legítima para poner en peligro la vida de una no madre negra.

Solo Rita (Amanda Brugel), la Martha asignada a la familia de June, tiene una presencia consistente, aunque marginal, en la pantalla. Rita es una parte clave del movimiento de resistencia, pero su papel como luchadora de la resistencia disminuye cuando June asume el liderazgo. Como argumenta la profesora de comunicaciones Meredith Neville-Shepard, Rita pasa gran parte de los últimos episodios agradeciendo a la “salvadora blanca” June por facilitar su huida a Canadá.

Por estas razones, aunque The Handmaid’s Tale tiene éxito como un convincente drama centrado en las mujeres, a diferencia de la novela de Atwood, pone en primer plano los derechos de las madres biológicas sobre el tema de la elección reproductiva de las mujeres. Mientras que Atwood criticó la impregnación forzada, el cuento de Handmaid de Hulu se invirtió cada vez más en una visión idealizada de las “madres naturales” blancas que es opresiva para muchas mujeres.