Colmed Santiago busca habilitar salas de lactancia en todos los centros de salud de la RM para 2030

Durante la semana pasada se inauguraron las primeras salas destinadas a trabajadoras de la salud en la Ex Posta Central (Hospital de Urgencia Asistencia Pública), el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Cesfam de Renca, este último convirtiéndose en el primer establecimiento de atención primaria en contar con este espacio gracias a la articulación del Colegio Médico de Santiago y también la Unidad de Género de Falmed.

“Como Colegio Médico estamos comprometidos con los derechos maternales de las trabajadoras de la salud y es por eso que creamos la Red de Protección de Derechos Maternales, que tiene como objetivo materializar estos derechos. En este caso, garantizando espacios dignos para la extracción o lactancia de sus hijos”, afirmó la presidenta de Colmed Santiago, la doctora Francisca Crispi.

Según explicó Crispi el origen de este trabajo inició tras un diagnóstico que reveló que menos del 40% de los centros tienen sala de lactancia habilitada, y muchas de ellas no están ni siquiera disponibles para las trabajadoras de la salud del centro. Por ello es que se invita a los centros de distintas comunas de la región a comunicarse con el Colegio Médico de Santiago para cumplir esta campaña que busca que las trabajadoras puedan contar con condiciones óptimas para ejercer este derecho.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, destacó que “el lema de este año para la Semana de la Lactancia Materna es crear redes que sostengan la lactancia, que apoyen entornos saludables para ello y este es un ejemplo de eso”.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, señaló el orgullo para su comuna de ser el primer Cesfam que se suma a esta campaña del Colmed Santiago: “Hoy celebramos que con esta primera sala de lactancia materna para nuestras funcionarias en uno de nuestros centros, se inicia una ruta donde el objetivo es poder llegar al 100%. Lo que queremos es que eso pueda seguir avanzando en diálogo con nuestras funcionarias y funcionarios”.

Importancia de las salas de lactancia en los trabajos

Las salas de lactancia en el entorno laboral son esenciales para proteger la salud materno-infantil, garantizar derechos laborales y fomentar la equidad de género. Salud y bienestar: permiten a las madres extraer y conservar la leche de forma segura, favoreciendo la lactancia exclusiva y reduciendo riesgos como la mastitis. Derechos laborales y equidad: aseguran espacios dignos para lactar, evitando discriminación y promoviendo la inclusión. Beneficios empresariales: reducen el ausentismo, mejoran la retención de talento y aumentan el compromiso de las trabajadoras. Imagen y responsabilidad social: refuerzan la reputación y compromiso de la empresa con la conciliación familiar.

1. Salud y bienestar de la madre y el bebé

Permiten a las madres extraer y conservar la leche en condiciones seguras, manteniendo la lactancia exclusiva por más tiempo.

Disminuyen el riesgo de mastitis, congestión mamaria y otras complicaciones.

Favorecen el vínculo afectivo y el desarrollo saludable del bebé.

2. Derechos laborales y equidad de género

Cumplen con normativas que protegen la maternidad, como el derecho a tiempos y espacios para lactar o extraer leche.

Reducen la discriminación hacia las trabajadoras madres y fomentan un ambiente inclusivo.

3. Beneficios para la empresa

Mejoran la retención del talento femenino.

Disminuyen el ausentismo laboral, ya que bebés alimentados con leche materna tienden a enfermar menos.

Aumentan la satisfacción y el compromiso de las trabajadoras.

4. Imagen y responsabilidad social

Refuerzan el compromiso de la empresa con la salud, la igualdad y la conciliación familiar.

Generan una imagen positiva ante clientes, colaboradores y comunidad.

La campaña del Colmed Santiago no solo promueve la salud infantil, sino que también apunta a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la salud. Al garantizar salas de lactancia en cada centro, se avanza en la protección de derechos maternales y en la creación de entornos laborales más inclusivos y respetuosos.