¿Cómo puede la Corte Penal Internacional lograr justicia para las mujeres?

El 23 de enero de 2025, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó órdenes de arresto para el líder supremo de los talibanes y el presidente del Tribunal Supremo de Afganistán, acusándolos de la persecución de mujeres, un crimen contra la humanidad. Fue una decisión muy esperada.
Estas órdenes de arresto, dijo Amnistía Internacional, dieron esperanza, dentro y fuera del país a las mujeres afganas, las niñas, así como a las persecuidas sobre la base de la identidad o expresión de género.
Y la esperanza en la justicia es importante.
La CPI es un tribunal con sede en La Haya con el poder de enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Hoy en día, reconoce explícitamente la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y la persecución basada en el género como delitos distintos.
Pero el reconocimiento de los abusos de género como delitos distintos en virtud del derecho internacional es relativamente reciente. La CPI ha sido ampliamente criticada por sus procesos lentos y largos, con una tasa de condenas abismal.
Reseña: Sentencias feministas: Reimaginando la Corte Penal Internacional – editado por Kcasey McLoughlin, Rosemary Grey, Louise Chappell y Suzanne Varrall (Cambridge University Press)
¿Qué se necesitaría para que más de estos casos resultaran en enjuiciamientos exitosos de delitos de género? ¿Qué se requeriría para poner en práctica el “juicio sensible al género”? ¿Y podría ser posible imaginar un mundo donde las leyes se escriban con un enfoque específico en beneficiar a las mujeres y a las personas de diversos géneros?
Estas son algunas de las preguntas que el “movimiento” del juicio feminista busca responder. En este movimiento, académicos y profesionales reescriben juicios en casos decididos desde una perspectiva feminista.
Un nuevo libro, Feminist Judgments: Reimagining the International Criminal Court, reúne a casi 50 autores, de todos los géneros, del Norte Global y del Sur Global. En esta colección, editada por los juristas australianos Kcasey McLoughlin, Rosemary Grey, Louise Chappell y Suzanne Varrall, académicos, defensores y profesionales del derecho “reimaginan una gama de juicios” entregados en la CPI.
Proyectos similares llevados a cabo en todo el mundo han reescrito sentencias feministas de tribunales en el Reino Unido, Irlanda, Escocia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Australia e India. Pero este es el primer libro que examina las decisiones tomadas por los jueces de la CPI; decisiones que tienen “consecuencias de gran alcance”.
La CPI tiene autoridad fiscal en más de 120 países. Las decisiones del tribunal también, como escriben los editores, sirven “como precedentes persuasivos en otros tribunales penales internacionales, regionales y nacionales”.
Juicios alternativos
Los colaboradores abordan nueve situaciones de la CPI en Afganistán, Myanmar/Bangladesh, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Malí, Sudán y Uganda. Debido a que los casos de la CPI son tan grandes, cada decisión reescrita se centra en una sola cuestión de ley, hecho o procedimiento abordado en la decisión original.
Por ejemplo, Suzanne Varrall y Sarah Williams reescriben la absolución del ex vicepresidente congoleño y líder de la milicia Jean Pierre Bemba Gombo por parte de la Cámara de Apelaciones de la CPI. El de Bemba fue el primer caso de la CCI en incluir cargos y una condena por violencia sexual. Fue anulado en apelación en 2018.
Los autores argumentan que el tribunal debería tener en cuenta la violencia sexual y de género al interpretar y aplicar la doctrina de la responsabilidad del mando, o la responsabilidad de un comandante para prevenir las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de sus tropas.
La mayoría de la violencia sexual y de género en los conflictos afecta a mujeres y niñas. Pero al aplicar un enfoque sensible al género, Varrall y Williams nos recuerdan, los jueces también desafiarían los puntos de vista tradicionales de los roles de género, como la idea de que todos los hombres son combatientes. Los hombres y niños civiles también pueden ser víctimas.
Actualmente, el 50% de los jueces de la CCI son mujeres, pero tener juezas no significa automáticamente que tengan perspectivas feministas o que posean una experiencia específica de género. La Fiscalía de la CPI ha publicado una política integral de género y ha nombrado asesores de género como parte de un compromiso de apoyar la justicia de género y mejorar su historial en el enjuiciamiento de delitos de género.
Uno de los principales temas que surgen de esta colección es la necesidad de que los jueces tomen decisiones informadas por las experiencias vividas de los afectados por crímenes internacionales. Las experiencias de los sobrevivientes no solo deben ser escuchadas, sino que se escuchan “con especial cuidado”, como nos recuerda la eminente jurista internacional Navi Pillay en su prólogo.
Pillay, un exjuez del Tribunal Penal Internacional de Ruanda y de la CPI, fue el juez del caso de Akayesu de 1998, el primer caso del mundo que confirma que la violencia sexual puede ser un acto de genocidio.
El caso presentado contra un ex alcalde de una aldea en Ruanda, Jean-Paul Akayesu, logró cierta justicia para un estimado de 250.000-500.000 mujeres y niñas violadas en el genocidio de Ruanda de 1994. Mientras escuchaba el testimonio del testigo “JJ” en el caso, Pillay se convenció de que la definición tradicional de violación de “penetración corporal” no era apropiada en el contexto de las violaciones masivas durante la guerra.
En tales contextos, la violación nunca es “solo una penetración” del propio cuerpo. Se convierte en un acto calculado de crueldad, una combinación de humillación, degradación, desnudez pública y el dolor insoportable de tener a los hijos testigos del abuso de su madre. La violación en el contexto de la atrocidad masiva se transforma en una destrucción del espíritu y de la voluntad de vivir, dejando una cicatriz de por vida.
Los juicios feministas pueden tener un impacto. Una opinión minoritaria, por ejemplo, puede convertirse algún día en la ortodoxia predominante. Los juicios feministas son un ejercicio de concienciación, diseñado principalmente para educar y transformar el discurso legal.
Esta colección va más allá del análisis legal tradicional al incorporar fotografía y poesía, incluyendo La esperanza de mil luces pequeñas de Beneba Clarke. Reconoce que la justicia puede tener muchos significados diferentes; que también puede ser simbólica y aún así profundamente significativa para las víctimas.
Restricciones políticas
Las sentencias reescritas en esta colección ofrecen una orientación clara para los tribunales de la CPI sobre cómo promover la jurisprudencia sensible al género en casos de atrocidad. Pero la CPI se enfrenta a limitaciones políticas, incluidos ataques a su autoridad por parte de la administración Trump.
En noviembre de 2024, el tribunal emitió órdenes de arresto para el ahora fallecido líder de Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, supuestamente responsable de los ataques de octubre de 2023 en Israel. Estos cargos, retirados después de su muerte, incluían delitos de violencia sexual cometidos en Israel el 7 de octubre.
Este mes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cuatro funcionarios de la CPI, incluidos dos jueces y dos fiscales, alegando que fueron fundamentales en los esfuerzos para procesar a estadounidenses e israelíes. Estados Unidos no es miembro de la CPI. El tribunal ha denunciado estas sanciones como un “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”.
Si se percibe que la CPI carece de imparcialidad, esto limitará su capacidad para abordar las dimensiones de género e interseccionales de la atrocidad en todo el mundo.
Guerra y género
La guerra exacerba las desigualdades de género previamente existentes. Alrededor de 110 casos de conflicto armado están en curso en todo el mundo; África y Oriente Medio son las regiones más afectadas.
Muchos de estos conflictos son intratables, que se prolongan durante décadas. Con la rápida evolución de la tecnología en la guerra, la creciente aplicación de la IA y el aprendizaje automático en las armas tiene impactos de género. Los ataques con armas explosivas en zonas residenciales, por ejemplo, afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas, ya que a menudo tienen la responsabilidad principal de comprar artículos para el hogar o alimentos en los mercados. Las guerras también son cada vez menos probables de resolverse políticamente.
El colectivo detrás de Feminist Judgments: Reimagining the International Criminal Court reconoce que, incluso con sus mejores esfuerzos, la CPI solo puede lograr una rendición de cuentas limitada y selectiva. Animan a las víctimas a buscar la justicia de otras maneras, no necesariamente de forma retributiva. Tal vez esas formas podrían ser reparadoras o simbólicas. Las iniciativas en las artes, la narración y la conmemoración pueden traer algún cierre a los sobrevivientes, al tiempo que fortalecen el tejido social de la nación.
Sin recurso significativo para las mujeres a los tribunales afganos y solo con acceso limitado a los tribunales de otros estados, la CPI sigue siendo el único lugar judicial viable para procesar a los líderes talibanes por persecución de género.
Sin embargo, las posibilidades de ver a estos líderes aparecer ante la ICC son escasas. Dependen de arrestar a los acusados, que han denunciado públicamente las órdenes de arresto de la CPI. Y la CPI nunca ha llevado a cabo un juicio en ausencia. El marco de gobierno del tribunal, conocido como el Estatuto de Roma, establece: “el acusado estará presente durante el juicio”.
Casi el 50 % de las personas acusadas por la CPI no son llevadas ante la justicia.
El tribunal espera que los cargos confirmados en su ausencia tal vez puedan traer alguna reparación a las víctimas. A pesar de la ausencia del acusado, las víctimas todavía tendrían la oportunidad de hablar finalmente ante un tribunal, y las pruebas serían examinadas, presentadas y documentadas para futuras referencias.
How can the International Criminal Court achieve justice for women?
Some say the law / ought not to bend. // That it should be a neutral, / certain thing. // But there are reasons / judgement and interpretation / are bequeathed / to human / – humane – / hearts, and heads.
On January 23 2025, the International Criminal Court’s (ICC) chief prosecutor applied for arrest warrants for the Taliban’s supreme leader and Afghanistan’s chief justice, charging them with the persecution of women, a crime against humanity. It was a long overdue decision.
hope, inside and outside the country to Afghan women, girls, as well as those persecuted on the basis of gender identity or expression.
And hope in justice is important.
The ICC is a Hague-based court with the power to prosecute war crimes, crimes against humanity and genocide. Today, it explicitly recognises sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilisation and gender-based persecution as distinct crimes.
But the recognition of gender-based abuses as distinct crimes under international law is relatively recent. The ICC has been widely criticised for its slow and lengthy processes, with an abysmal rate of convictions.
Review: Feminist Judgments: Reimagining the International Criminal Court – edited by Kcasey McLoughlin, Rosemary Grey, Louise Chappell & Suzanne Varrall (Cambridge University Press)
What would it take for more of these cases to result in successful prosecutions of gender-based crimes? What would be required to bring “gender-sensitive judging” into practice? And might it be possible to imagine a world where laws are written with a specific focus on benefiting women and people of diverse genders?
These are some of the questions the feminist judgment “movement” seeks to answer. In this movement, scholars and practitioners rewrite judgments in decided cases from a feminist perspective.
A new book, Feminist Judgments: Reimagining the International Criminal Court, brings together nearly 50 authors, of all genders, from the Global North and Global South. In this collection, edited by Australian legal scholars Kcasey McLoughlin, Rosemary Grey, Louise Chappell and Suzanne Varrall, academics, advocates, and legal practitioners “re-envision a range of judgements” delivered at the ICC.
Similar projects conducted around the world have rewritten feminist judgments from courts in the United Kingdom, Ireland, Scotland, New Zealand, Canada, United States, Australia and India. But this is the first book to examine decisions made by ICC judges; decisions that carry “far-reaching consequences”.
The ICC holds prosecutorial authority in over 120 countries. The court’s rulings also, as the editors write, serve “as persuasive precedents in other international, regional, and national criminal courts”.
Alternative judgments
Contributors address nine ICC situations in Afghanistan, Myanmar/Bangladesh, the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Cote d’Ivoire, Mali, Sudan and Uganda. Because ICC cases are so large, each rewritten decision focuses on a single issue of law, fact or procedure addressed in the original decision.
For example, Suzanne Varrall and Sarah Williams rewrite the acquittal of former Congolese vice president and militia leader Jean Pierre Bemba Gombo by the ICC Appeals Chamber. Bemba’s was the ICC’s first case to include charges and a conviction for sexual violence. It was overturned on appeal in 2018.
The authors argue the court should factor in sexual and gender-based violence when interpreting and applying the doctrine of command responsibility, or a commander’s responsibility to prevent violations of international humanitarian law by their troops.
Most sexual and gender-based violence in conflict affects women and girls. But in applying a gender-sensitive approach, Varrall and Williams remind us, judges would also challenge traditional views of gender roles such as the idea that all men are combatants. Civilian men and boys can also be victims.
Currently, 50% of judges at the ICC are women but having women judges does not automatically mean they hold feminist perspectives, or possess a specific gender expertise. The ICC Prosecutor’s Office has published a comprehensive gender policy and appointed gender advisors as a part of a commitment to support gender justice and improve its track record in prosecuting gender-based crimes.
One of the major themes emerging from this collection is the need for judges to make decisions informed by the lived experiences of those affected by international crimes. Survivors’ experiences are not only to be heard, but listened to “with particular care”, as eminent international jurist Navi Pillay reminds us in her foreword.
Pillay, a former judge of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the ICC, was the judge in the 1998 Akayesu case, the world’s first case confirming sexual violence can be an act of genocide.
The case brought against a former village mayor in Rwanda, Jean-Paul Akayesu, achieved some justice for an estimated 250,000-500,000 women and girls raped in the 1994 Rwandan genocide. While listening to the testimony of witness “JJ” in the case, Pillay became convinced that the traditional “body penetration” definition of rape was not appropriate in the context of mass rapes during war.
In such contexts, rape is never “just penetration” of the body itself. It becomes a calculated act of cruelty, a combination of humiliation, degradation, public nudity and the unbearable pain of having one’s children witness the abuse of their mother. Rape in the context of mass atrocity morphs into a destruction of the spirit and of the will to live, leaving a lifelong scar.
This collection goes beyond traditional legal analysis by incorporating photography and poetry, including Beneba Clarke’s The Hope of a Thousand Small Lights. It recognises justice can have many different meanings; that it can be symbolic too, and still profoundly meaningful to victims.
Political constraints
Rewritten judgments in this collection offer clear guidance for ICC courts on how to advance gender-sensitive jurisprudence in cases of atrocity. But the ICC faces political constraints, including attacks on its authority from the Trump administration.
In November 2024, the court issued warrants of arrest for the now deceased Hamas leader, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, allegedly responsible for the October 2023 attacks in Israel. These charges, withdrawn after his death, included sexual violence crimes committed in Israel on October 7.
This month, the US State Department announced new sanctions on four ICC officials, including two judges and two prosecutors, claiming they were instrumental in efforts to prosecute Americans and Israelis. The US is not a member of the ICC. The court has denounced these sanctions as a “flagrant attack against the independence of an impartial judicial institution”.
If the ICC is perceived as lacking impartiality, this will limit its ability to address the gendered and intersectional dimensions of atrocity worldwide.
Many of these conflicts are intractable, dragging on for decades. With technology in warfare rapidly evolving, the growing application of AI and machine learning in weapons has gendered impacts. Attacks by explosive weapons in residential areas, for instance, disproportionately affect women and girls, since they often have primary responsibility for buying household goods or food at markets. Wars are also becoming less likely to be resolved politically.
The collective behind Feminist Judgments: Reimagining the International Criminal Court acknowledge that, even with its best efforts, the ICC can only achieve a limited and selective accountability. They encourage victims to pursue justice in other ways, not necessarily retributive. Perhaps those ways could be restorative or symbolic. Initiatives in arts, storytelling and memorialisation can bring some closure to survivors, while strengthening the social fabric of the nation.
With no meaningful recourse for women to Afghan courts and only limited access to courts of other states, the ICC remains the only viable judicial venue in which to prosecute the Taliban leaders for gender persecution.
However, the chances of seeing these leaders appear before the ICC are slim. They depend on arresting the defendants, who have publicly denounced the ICC warrants for their arrest. And the ICC has never conducted a trial in absentia. The court’s governing framework, known as the Rome Statute, states: “the accused shall be present during the trial”.
Almost 50% of individuals accused by the ICC are not brought to justice.
The court hopes charges confirmed in their absence could perhaps bring some redress to victims. Despite the absence of the accused, victims would still have an opportunity to finally speak out before a court – and the evidence would be examined, presented and documented for future reference.