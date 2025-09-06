¿Cómo puede la Corte Penal Internacional lograr justicia para las mujeres?

Algunos dicen que la ley / no debería doblarse. // Que debería ser neutral, / algo cierto. // Pero hay razones / juicio e interpretación / son legandos / a humanos / – humanos – / corazones y cabezas.

– Extracto de La esperanza de mil luces pequeñas, Maxine Beneba Clarke

El 23 de enero de 2025, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó órdenes de arresto para el líder supremo de los talibanes y el presidente del Tribunal Supremo de Afganistán, acusándolos de la persecución de mujeres, un crimen contra la humanidad. Fue una decisión muy esperada.

Estas órdenes de arresto, dijo Amnistía Internacional, dieron esperanza, dentro y fuera del país a las mujeres afganas, las niñas, así como a las persecuidas sobre la base de la identidad o expresión de género.

Y la esperanza en la justicia es importante.

La CPI es un tribunal con sede en La Haya con el poder de enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Hoy en día, reconoce explícitamente la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y la persecución basada en el género como delitos distintos.

Pero el reconocimiento de los abusos de género como delitos distintos en virtud del derecho internacional es relativamente reciente. La CPI ha sido ampliamente criticada por sus procesos lentos y largos, con una tasa de condenas abismal.

Reseña: Sentencias feministas: Reimaginando la Corte Penal Internacional – editado por Kcasey McLoughlin, Rosemary Grey, Louise Chappell y Suzanne Varrall (Cambridge University Press)

En sus 23 años de historia de funcionamiento, solo 11 casos de la CPI han resultado en condenas. Solo dos de ellos, relacionados con delitos en el Congo y Uganda, incluyeron condenas exitosas por delitos sexuales y de género.

¿Qué se necesitaría para que más de estos casos resultaran en enjuiciamientos exitosos de delitos de género? ¿Qué se requeriría para poner en práctica el “juicio sensible al género”? ¿Y podría ser posible imaginar un mundo donde las leyes se escriban con un enfoque específico en beneficiar a las mujeres y a las personas de diversos géneros?

Estas son algunas de las preguntas que el “movimiento” del juicio feminista busca responder. En este movimiento, académicos y profesionales reescriben juicios en casos decididos desde una perspectiva feminista.

Un nuevo libro, Feminist Judgments: Reimagining the International Criminal Court, reúne a casi 50 autores, de todos los géneros, del Norte Global y del Sur Global. En esta colección, editada por los juristas australianos Kcasey McLoughlin, Rosemary Grey, Louise Chappell y Suzanne Varrall, académicos, defensores y profesionales del derecho “reimaginan una gama de juicios” entregados en la CPI.

Proyectos similares llevados a cabo en todo el mundo han reescrito sentencias feministas de tribunales en el Reino Unido, Irlanda, Escocia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Australia e India. Pero este es el primer libro que examina las decisiones tomadas por los jueces de la CPI; decisiones que tienen “consecuencias de gran alcance”.

La CPI tiene autoridad fiscal en más de 120 países. Las decisiones del tribunal también, como escriben los editores, sirven “como precedentes persuasivos en otros tribunales penales internacionales, regionales y nacionales”.

Juicios alternativos

Los colaboradores abordan nueve situaciones de la CPI en Afganistán, Myanmar/Bangladesh, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Malí, Sudán y Uganda. Debido a que los casos de la CPI son tan grandes, cada decisión reescrita se centra en una sola cuestión de ley, hecho o procedimiento abordado en la decisión original.

Por ejemplo, Suzanne Varrall y Sarah Williams reescriben la absolución del ex vicepresidente congoleño y líder de la milicia Jean Pierre Bemba Gombo por parte de la Cámara de Apelaciones de la CPI. El de Bemba fue el primer caso de la CCI en incluir cargos y una condena por violencia sexual. Fue anulado en apelación en 2018.

Los autores argumentan que el tribunal debería tener en cuenta la violencia sexual y de género al interpretar y aplicar la doctrina de la responsabilidad del mando, o la responsabilidad de un comandante para prevenir las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de sus tropas.

La mayoría de la violencia sexual y de género en los conflictos afecta a mujeres y niñas. Pero al aplicar un enfoque sensible al género, Varrall y Williams nos recuerdan, los jueces también desafiarían los puntos de vista tradicionales de los roles de género, como la idea de que todos los hombres son combatientes. Los hombres y niños civiles también pueden ser víctimas.

Actualmente, el 50% de los jueces de la CCI son mujeres, pero tener juezas no significa automáticamente que tengan perspectivas feministas o que posean una experiencia específica de género. La Fiscalía de la CPI ha publicado una política integral de género y ha nombrado asesores de género como parte de un compromiso de apoyar la justicia de género y mejorar su historial en el enjuiciamiento de delitos de género.

Uno de los principales temas que surgen de esta colección es la necesidad de que los jueces tomen decisiones informadas por las experiencias vividas de los afectados por crímenes internacionales. Las experiencias de los sobrevivientes no solo deben ser escuchadas, sino que se escuchan “con especial cuidado”, como nos recuerda la eminente jurista internacional Navi Pillay en su prólogo.

Pillay, un exjuez del Tribunal Penal Internacional de Ruanda y de la CPI, fue el juez del caso de Akayesu de 1998, el primer caso del mundo que confirma que la violencia sexual puede ser un acto de genocidio.

El caso presentado contra un ex alcalde de una aldea en Ruanda, Jean-Paul Akayesu, logró cierta justicia para un estimado de 250.000-500.000 mujeres y niñas violadas en el genocidio de Ruanda de 1994. Mientras escuchaba el testimonio del testigo “JJ” en el caso, Pillay se convenció de que la definición tradicional de violación de “penetración corporal” no era apropiada en el contexto de las violaciones masivas durante la guerra.

En tales contextos, la violación nunca es “solo una penetración” del propio cuerpo. Se convierte en un acto calculado de crueldad, una combinación de humillación, degradación, desnudez pública y el dolor insoportable de tener a los hijos testigos del abuso de su madre. La violación en el contexto de la atrocidad masiva se transforma en una destrucción del espíritu y de la voluntad de vivir, dejando una cicatriz de por vida.

Los juicios feministas pueden tener un impacto. Una opinión minoritaria, por ejemplo, puede convertirse algún día en la ortodoxia predominante. Los juicios feministas son un ejercicio de concienciación, diseñado principalmente para educar y transformar el discurso legal.

Esta colección va más allá del análisis legal tradicional al incorporar fotografía y poesía, incluyendo La esperanza de mil luces pequeñas de Beneba Clarke. Reconoce que la justicia puede tener muchos significados diferentes; que también puede ser simbólica y aún así profundamente significativa para las víctimas.

Restricciones políticas

Las sentencias reescritas en esta colección ofrecen una orientación clara para los tribunales de la CPI sobre cómo promover la jurisprudencia sensible al género en casos de atrocidad. Pero la CPI se enfrenta a limitaciones políticas, incluidos ataques a su autoridad por parte de la administración Trump.

En noviembre de 2024, el tribunal emitió órdenes de arresto para el ahora fallecido líder de Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, supuestamente responsable de los ataques de octubre de 2023 en Israel. Estos cargos, retirados después de su muerte, incluían delitos de violencia sexual cometidos en Israel el 7 de octubre.

El tribunal también acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al ex ministro de Defensa Yoav Gallant en relación con crímenes de guerra en Gaza, incluyendo el hambre y el ataque a los civiles, y los crímenes contra la humanidad.

Este mes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cuatro funcionarios de la CPI, incluidos dos jueces y dos fiscales, alegando que fueron fundamentales en los esfuerzos para procesar a estadounidenses e israelíes. Estados Unidos no es miembro de la CPI. El tribunal ha denunciado estas sanciones como un “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”.

Si se percibe que la CPI carece de imparcialidad, esto limitará su capacidad para abordar las dimensiones de género e interseccionales de la atrocidad en todo el mundo.

Guerra y género

La guerra exacerba las desigualdades de género previamente existentes. Alrededor de 110 casos de conflicto armado están en curso en todo el mundo; África y Oriente Medio son las regiones más afectadas.

Muchos de estos conflictos son intratables, que se prolongan durante décadas. Con la rápida evolución de la tecnología en la guerra, la creciente aplicación de la IA y el aprendizaje automático en las armas tiene impactos de género. Los ataques con armas explosivas en zonas residenciales, por ejemplo, afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas, ya que a menudo tienen la responsabilidad principal de comprar artículos para el hogar o alimentos en los mercados. Las guerras también son cada vez menos probables de resolverse políticamente.

El colectivo detrás de Feminist Judgments: Reimagining the International Criminal Court reconoce que, incluso con sus mejores esfuerzos, la CPI solo puede lograr una rendición de cuentas limitada y selectiva. Animan a las víctimas a buscar la justicia de otras maneras, no necesariamente de forma retributiva. Tal vez esas formas podrían ser reparadoras o simbólicas. Las iniciativas en las artes, la narración y la conmemoración pueden traer algún cierre a los sobrevivientes, al tiempo que fortalecen el tejido social de la nación.

Sin recurso significativo para las mujeres a los tribunales afganos y solo con acceso limitado a los tribunales de otros estados, la CPI sigue siendo el único lugar judicial viable para procesar a los líderes talibanes por persecución de género.

Sin embargo, las posibilidades de ver a estos líderes aparecer ante la ICC son escasas. Dependen de arrestar a los acusados, que han denunciado públicamente las órdenes de arresto de la CPI. Y la CPI nunca ha llevado a cabo un juicio en ausencia. El marco de gobierno del tribunal, conocido como el Estatuto de Roma, establece: “el acusado estará presente durante el juicio”.

Casi el 50 % de las personas acusadas por la CPI no son llevadas ante la justicia.

El tribunal espera que los cargos confirmados en su ausencia tal vez puedan traer alguna reparación a las víctimas. A pesar de la ausencia del acusado, las víctimas todavía tendrían la oportunidad de hablar finalmente ante un tribunal, y las pruebas serían examinadas, presentadas y documentadas para futuras referencias.

