“Noche estrellada”: el desafío de escribir a Van Gogh

Hay artistas cuya obra parece haber terminado por ocultar a la persona que la hizo posible. Vincent van Gogh es uno de ellos. Más de un siglo después de su muerte, su nombre sigue asociado a una serie de imágenes que forman parte del imaginario cultural: los girasoles, la oreja mutilada, la pobreza, la enfermedad mental y el reconocimiento tardío. Sin embargo, detrás de ese relato ampliamente conocido permanece un territorio difícil de descifrar. Es precisamente allí donde se instala noche estrellada (Campo de batalla, 2024), la novela de Pablo Torche que reconstruye la estancia del pintor en Arlés, cuando produjo algunas de sus obras más conocidas mientras comenzaba a experimentar un progresivo deterioro psíquico.

Una novela sobre las preguntas

Lejos de intentar una nueva explicación sobre Van Gogh, Torche opta por explorar aquello que permanece abierto. Durante una conversación con El Mostrador, el autor explicó que muchos acercamientos al artista buscan “darle un sentido, una razón, a cada uno de sus episodios vitales y sus gestos”, mientras que a él le interesaba “explorar aquello que no tiene explicación, esas zonas brumosas de su personalidad”. Esa búsqueda se convierte en el eje de una novela que acompaña a un hombre que todavía no sabe que está produciendo algunas de las obras más importantes de la historia del arte. El Van Gogh que aparece en estas páginas sigue viéndose a sí mismo como alguien que aprende, que busca un lenguaje propio y que lucha por mantenerse entero.

La enfermedad mental atraviesa la novela, pero no funciona como una explicación total del personaje. Torche evita tanto la romantización del sufrimiento como las lecturas clínicas que reducen la obra a un diagnóstico. En cambio, construye a un protagonista que vive en una tensión constante entre la voluntad de seguir creando y la sensación de que algo comienza a resquebrajarse. “No creo que la enfermedad mental sea un camino hacia una mayor creatividad; la enfermedad mental finalmente marchita la creatividad”, afirma el autor. Sin embargo, también observa en los cuadros de Van Gogh “un equilibrio muy frágil entre un yo que intenta mantenerse entero y un entorno en movimiento constante, que amenaza con tragárselo”.

El paisaje como experiencia

Uno de los aspectos más interesantes de Noche estrellada es la forma en que el paisaje ocupa el centro de la narración. Los campos, los árboles, la luz y el viento del sur de Francia dejan de ser simples escenarios para convertirse en una presencia activa. Torche ha señalado que buscaba otorgar “un drama a la búsqueda de la belleza”, porque así imaginaba la relación de Van Gogh con el mundo que observaba. La novela consigue transmitir esa intensidad sin intentar traducir los cuadros al lenguaje literario. Lo que aparece en sus páginas no son las pinturas, sino la mirada que las hace posibles.

El resultado es una obra que dialoga con la historia del arte, pero que también plantea preguntas contemporáneas sobre la creación, la fragilidad y el sentido de la experiencia artística. Durante su investigación, Torche descubrió aspectos menos conocidos del pintor, como el sentido del humor que aparece en sus cartas o su capacidad para relacionarse con personas alejadas del mundo del arte. Son detalles que contribuyen a devolver humanidad a una figura convertida en mito. Al final, la principal virtud de Noche estrellada es comprender que el misterio de Van Gogh no necesita resolverse. Por el contrario, encuentra su fuerza precisamente en aquello que permanece sin respuesta.

NOCHE ESTRELLADA

Pablo Torche

Ediciones Campo de batalla

2024

Páginas: 197

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