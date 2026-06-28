La filosa e incómoda sinceridad de Matthei

¡Hola a todos!, el mundial avanza sin pausas y, al igual que la política nacional, enfrentó una semana cargada de definiciones. En el Congreso, la cámara de diputados pasó la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau y el ministro Jorge Quiroz continuó fiel a su libreto, atribuyendo errores de cálculo a la deuda del gobierno de Boric, a pesar de que el Consejo Fiscal Autónomo no encontró inconsistencias. De manual.

Otra que también tiene libreto propio es Evelyn Matthei, quien se ha transformado en una de las críticas más duras del gobierno de José Antonio Kast. La paradoja no pasa inadvertida: cuando un gobierno dedica más tiempo a contestarle a una aliada que a sus adversarios, el principal problema ya no está al frente, sino dentro de la propia coalición. Dulce venganza.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunas de las medidas emblemáticas de la ley Escuelas Protegidas, como revisar mochilas por la fuerza o quitar la gratuidad universitaria por cinco años a estudiantes condenados por delitos graves. La oposición ya toma nota: si este fue el primer tropiezo, varios proyectos estrella del gobierno podrían encontrar el mismo derrotero.

A veces la memoria política puede venirse de golpe por una grave infracción de tránsito . Eso fue lo que pasó en el caso de Pablo José Izquierdo Reyes, quien fue detenido por conducir a 264 k/h en una carretera urbana donde el máximo son 100k/h. Aunque la jueza del tribunal, de manera inaudita, quiso prohibir que se conociera su identidad, nada pudo evitar que fuera individualizado. Y, con ello, que el pasado se viniera encima de bruces. Izquierdo Reyes es hijo del extremista de derecha Diego Izquierdo Menéndez , autor -junto a otras personas- del magnicidio del excomandante en jefe del Ejército, René Schneider y descendiente de José Menéndez, a quien la historiografía lo ubica como el responsable del genocidio selknam en Tierra del Fuego.

. Eso fue lo que pasó en el caso de Pablo José Izquierdo Reyes, quien fue detenido por conducir a 264 k/h en una carretera urbana donde el máximo son 100k/h. Aunque la jueza del tribunal, de manera inaudita, quiso prohibir que se conociera su identidad, nada pudo evitar que fuera individualizado. Y, con ello, que el pasado se viniera encima de bruces. , autor -junto a otras personas- y descendiente de Hay otras crisis más silenciosas y menos estridentes. En el recién creado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la gestión de Tomás Saratscheff enfrenta fuertes cuestionamientos por su estilo de liderazgo y decisiones que han desconcertado a los equipos de trabajo.

la gestión de enfrenta fuertes cuestionamientos por su estilo de liderazgo y decisiones que han desconcertado a los equipos de trabajo. La derecha parece seguir multiplicándose por generación espontánea. Un grupo de exmilitantes del Partido Nacional Libertario ya trabaja en la creación de un nuevo referente, cansados —dicen— del personalismo y la escasa democracia del colectivo fundado por Johannes Kaiser. La apuesta busca levantar un partido institucional con reglas transparentes. Más claro echarle agua.

Para cerrar, una noticia internacional. Mientras en Chile la batalla política suele librarse a punta de eslóganes, reels y aclaraciones de último minuto, en Gales decidieron atacar el problema de raíz. Su Parlamento aprobó una ley que sancionará las mentiras en campañas y permitirá remover a autoridades que vulneren la confianza pública. La iniciativa deja una pregunta incómoda flotando: ¿qué pasaría si esto sucede en este lado del mundo?

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La dulce venganza de Matthei

“Que me hagan estar de acuerdo con Evelyn. ¡Con la Evelyn! Los odio a todos”. El comentario lo leyó la propia aludida, en voz alta, en TikTok, en un video en que repasó mensajes de sus seguidores, incluyendo a alguien que se identificó como “un bot”. La respuesta de Matthei al usuario “molesto” con su repentina concordancia fue una palabra: “Bienvenido”.

La escena captura con precisión lo que se instaló esta semana como un incómodo fenómeno político para el Gobierno de Kast. Evelyn Matthei se ha convertido en la crítica más efectiva contra el Ejecutivo. No desde la oposición. Desde adentro. En redes sociales y entre analistas se repite con insistencia la etiqueta: la “vocera de la oposición”.

Cuando El Mostrador le preguntó al respecto, la respuesta de Matthei fue directa: “Lo único que te puedo comentar es que decir la verdad es mi sello y todo el mundo me conoce así y todo el mundo sabe que no soy de izquierda. Cariños”.

No desmiente. No se excusa. Reencuadra. Ella no es oposición: dice la verdad.

La analista Paula Walker —ex Secom de Bachelet II— lo dijo esta semana en el podcast Animales Políticos de Daniel Matamala con una imagen que circuló ampliamente: “El presidente tiene un Pepe Grillo, que en este caso es una Pepa Grilla que le va a recordar hasta el último día del gobierno que no le cree. Y esa es Evelyn Matthei”.

El diagnóstico apunta a algo más profundo que una pelea de estilos: una “dulce y parsimoniosa venganza”. Durante la campaña de 2025, el mundo republicano difundió o toleró insinuaciones sobre el estado mental de Matthei. Ella igualmente apoyó a Kast en segunda vuelta. Ahora cobra.

Desde su programa de radio y sus redes sociales, mezclando recetas de cocina con análisis políticos, construye audiencia, credibilidad y distancia crítica del gobierno al que ayudó a llegar al poder. Sin pagar el costo de estar en la vereda de enfrente. Con la comodidad de quien no tiene nada que perder. Y eso, en La Moneda, saca ronchas.

El diputado Agustín Romero —que en siete días se peleó con Evelyn Matthei, con Diego Schalper y con Ximena Ossandón— tuvo tiempo de declarar que la excandidata “no es una figura relevante” para el Partido Republicano. Y en la misma semana, el ministro de Seguridad de ese mismo partido salió desde La Moneda a responderle públicamente en punto de prensa. Martín Arrau no lo sabía, pero con ese gesto firmó el certificado que desmiente a su propio aliado: si Matthei no es relevante, ¿para qué responderle?

La imagen que quedó es elocuente: un gobierno que lleva 90 días en funciones, que le pide unidad a sus aliados, que tiene a uno de sus propios diputados peleándose con medio oficialismo, y que aun así destina tiempo ministerial a debatir con una militante de la UDI.

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La conexión entre el conductor de los 264k/h y el crimen de René Schneider

La identidad de Pablo José Izquierdo Reyes, el conductor formalizado por circular a 264 km/h por Costanera Norte y cuya identidad fue protegida por la jueza Ximena Rivera al prohibir la divulgación de cualquier información que llevara a su individualización, revela un antecedente histórico hasta ahora poco conocido: es hijo de Diego Izquierdo Menéndez, uno de los autores del magnicidio del excomandante en jefe del Ejército, René Schneider, en octubre de 1970.

El ataque contra Schneider fue organizado por grupos que buscaban impedir la ratificación de Salvador Allende como Presidente de la República.

La denominada “doctrina Schneider”, que defendía la estricta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y el respeto irrestricto a la Constitución, convirtió al comandante en jefe en un obstáculo para quienes impulsaban un golpe de Estado antes del cambio de mando.

El intento de secuestro terminó con Schneider gravemente herido por disparos que le provocaron la muerte tres días después. Tras el atentado, Diego Izquierdo Menéndez huyó a Argentina. Años más tarde regresó a Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y fue beneficiado por el Decreto Ley de Amnistía de 1978, por lo que nunca respondió penalmente por su participación en los hechos.

A la relación directa entre ambos, se suman antecedentes societarios contenidos en la memoria anual de Almendral S.A., donde aparecen vinculados a Inversiones El Manzano Ltda.: Diego Izquierdo Menéndez figura como controlador de la sociedad y Pablo José Izquierdo Reyes integra la propiedad junto a otros miembros de la familia.

Padre e hijo pertenecen, además, a una de las ramas de la histórica familia Menéndez, descendiente de José Menéndez, el empresario español conocido como el “Rey de la Patagonia”.

La historiografía especializada lo identifica como uno de los principales responsables del exterminio del pueblo selknam durante la colonización de Tierra del Fuego, al financiar la expansión ganadera sobre territorios indígenas y tolerar o promover las denominadas “cacerías de indios“. De ese tronco familiar desciende también la rama Izquierdo Menéndez, que mantiene participación en diversas sociedades empresariales.

Aunque la historia judicial del padre y los antecedentes históricos de la familia no guardan relación con la investigación que hoy enfrenta Pablo José Izquierdo Reyes, el parentesco, los vínculos societarios y el peso histórico de uno de los linajes empresariales más influyentes del país agregan una nueva dimensión a un caso que ya había abierto un intenso debate sobre igualdad ante la ley, transparencia judicial y eventuales privilegios en la administración de justicia.

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Exmilitantes abandonan a Kaiser y deciden formar nuevo partido

Hace un par de semanas, exmilitantes del Partido Nacional Libertario (PNL) se acercaron al Servel con ánimo de aclarar algunas dudas sobre la conformación de un partido político. La intención está en marcha y ya estarían redactando las bases y principios de la nueva colectividad.

No son pocos –dicen– y en su mayoría provienen del movimiento libertario. Entre los que decidieron alejarse del partido fundado por Johannes Kaiser, figuran varios jefes programáticos que lo apoyaron en la pasada elección. O sea, sus principales lugartenientes en la campaña presidencial.

El éxodo de exmilitantes del PNL se debe fundamentalmente a diferencias profundas respecto a la conducción del colectivo político y –particularmente– sobre la ausencia de “democracia interna”.

Los problemas se arrastran desde hace algún tiempo –tal como lo anticipó El Mostradoren un reportaje de febrero de este año–, y apuntan a un excesivo autoritarismo del líder del partido y a la decisión inconsulta de no integrarse al gobierno de José Antonio Kast.

Hace tres semanas, la exvicepresidenta del Partido, Camille Sigl, aseguró en un programa de streaming que había renunciado debido a que los valores fundantes habían desaparecido y que la colectividad se había transformado “en una Pyme del señor Kaiser”.

A diferencia de los partidos personalistas fundados al alero de un líder carismático, aquellos que abandonaron el PNL aseguran que buscan todo lo contrario: un partido institucionalizado con las reglas claras “que no dependa de la discrecionalidad de una persona natural”.

También hay diferencias doctrinarios de peso. “Uno no puede ser nacional y libertario al mismo tiempo”, dice un exmilitante. “Existe una antinomia ideológica, porque si eres un partido libertarista, entonces cómo asumes el tema de la globalización. Ahí se produce un asunto que debes resolver ideológicamente”, explica la misma fuente.

A pesar de las diferencias, aseguran algunos, tampoco descartan confluir en el futuro como miembros de una coalición, al estilo de LaLibertad Avanza en Argentina, donde participa el Partido Libertario, el mismo nombre que pretenden adoptar en Chile los protagonistas del éxodo del PNL.

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Temporada de requerimientos: el rol del TC en reformas del Ejecutivo

El proyecto estrella del gobierno para enfrentar la violencia escolar sufrió esta semana un complejo revés. El Tribunal Constitucional asestó un duro golpe a Ley Escuelas Protegidas al declarar inconstitucionales cuatro de sus disposiciones, dejando fuera precisamente algunas de las medidas que el Ejecutivo había presentado como el corazón de la reforma.

Entre ellas quedaron en el camino la pérdida de la gratuidad universitaria por cinco años para estudiantes condenados por delitos graves y la facultad de Carabineros y la PDI para revisar mochilas cuando los alumnos se negaran a hacerlo. Dos herramientas que el gobierno defendía como esenciales para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales.

El requerimiento fue presentado por parlamentarios de oposición, quienes argumentaron que estas normas vulneraban derechos fundamentales garantizados por la Constitución. La decisión no solo significó un llamado de atención para el Ejecutivo, sino que volvió a instalar al TC en el centro del debate político y reabrió la eterna discusión sobre su cuestionado rol como una eventual “tercera cámara”.

Precedente incómodo. Más allá del impacto inmediato sobre la ley Escuelas Protegidas, el fallo comenzó a encender alertas en el Congreso. Uno de los proyectos que podría verse afectado es el registro de vándalos e incivilidades, iniciativa que busca restringir beneficios estatales -como la PGU, la gratuidad o el subsidio de arriendo- a quienes integren esa nómina por cometer faltas graves.

“Es posible que pueda tener algún efecto, en la medida que la argumentación del TC se refiera, por ejemplo, a la naturaleza jurídica de la gratuidad, a las relaciones con el derecho a la educación y con el deber de progresividad que existe en materia de derechos sociales en tratados internacionales”, sostuvo el abogado Pablo Sandoval, quien representó a los parlamentarios requirentes ante el Tribunal.

Otras advertencias. La resolución también abrió un debate sobre el papel que volverá a jugar el TC en la tramitación de las principales reformas del Ejecutivo. El exministro Luis Cordero llamó a la oposición a no interpretar al organismo como un “aliado político” y recalcó que el Tribunal tiene “una condición de árbitro institucional”, no la de un actor más dentro de la discusión pública.

Con todo, eventualmente el fallo del TC abre una nueva temporada de requerimientos, lo que encendió las alarmas en La Moneda e instaló la pregunta de si el desenlace pudo haberse anticipado.

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Tomás Saratscheff y el mal ambiente en el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas

El nombre de Tomás Saratscheff no pasa inadvertido en el mundo ambiental. Los cuestionamientos no apuntan a sus credenciales técnicas, sino al liderazgo que ha ejercido como director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Según quienes conocen la interna del organismo, no ha sabido manejar la presión del cargo, desconfía de su entorno y, desde su llegada hace tres meses, el clima laboral se ha deteriorado.

Designado directamente por el Presidente José Antonio Kast tras la salida obligada de Aarón Cavieres, asumió con la misión de conducir una de las reformas ambientales más complejas de los últimos años. Sin embargo, distintas fuentes internas sostienen a +Política que, desde sus primeras semanas, comenzó a instalar un estilo de conducción que rápidamente tensionó el ambiente al interior del servicio.

Uno de los episodios que, según relatan distintas fuentes, refleja el clima que hoy se vive en el SBAP ocurrió durante una de sus primeras reuniones, cuando el director utilizó públicamente la expresión “weones” para referirse a parte de los presentes. Aseguran que ese episodio marcó negativamente su relación con algunos equipos.

Otras fuentes señalan que, cuando enfrenta escenarios de alta presión, le resulta difícil contener el deterioro del clima interno y muchas veces termina viéndose sobrepasado. Afirman que esa situación ya se habría producido durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y en la administración de Gabriel Boric. En esta última, Saratscheff estaba a cargo de elaborar el presupuesto del SBAP, pero no logró concluir ese trabajo porque, según quienes conocieron el proceso, la presión terminó por superarlo.

Entre los funcionarios incluso circula una expresión que refleja una percepción persistente sobre su forma de liderar cuando intenta transmitir tranquilidad. En privado lo llaman “el beso de Judas”. El apodo surgió, dicen, porque tras entregar mensajes de calma y respaldo a los equipos, posteriormente se adoptaban decisiones que sorprendían a los propios involucrados, entre ellas las recientes desvinculaciones de altos directivos.

Uno de los casos más comentados al interior del SBAP es la desvinculación del entonces jefe de la División Jurídica. Diversas fuentes recuerdan que, pocas semanas antes de despedirlo por pérdida de confianza, el propio Saratscheff había reconocido públicamente su trabajo. Ese contraste es citado por funcionarios como uno de los episodios que más profundizó la incertidumbre al interior del servicio.

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¿Qué pasaría si esto sucede en Chile?

Mientras en nuestro país el debate suele concentrarse en quién instala el mejor relato en la opinión pública, a punta de reels en redes sociales, en Gales decidieron discutir algo bastante más profundo: qué hacer cuando un candidato simplemente falta a la verdad.

El Parlamento galés, conocido como Senedd, aprobó esta semana una ley inédita que sancionará las afirmaciones falsas o engañosas durante las campañaspolíticas y permitirá remover a representantes que vulneren la confianza ciudadana o eso que algunos llaman “fé pública”.

La norma recién entraría en vigor en el año 2030 y ha enfrentado críticas por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. La discusión, sin embargo, ya quedó instalada: ¿hasta dónde llega el derecho a hacer campaña y dónde comienza el deber de decir la verdad?

Un debate inquietante para cualquier democracia, por cierto. También para aquellas donde las promesas, las metáforas, las hipérboles, los “nunca dije eso”y las explicaciones posteriores se han vuelto parte habitual del paisaje político. ¿Qué pasaría si esto sucede en Chile?

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.