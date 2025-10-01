“Una foto me inspiró a ser astronauta”: Christina Koch será la primera mujer en viajar a la Luna

En 1968, Bill Anders, miembro de la tripulación de la misión Apolo 8, tomó una fotografía de la Tierra que hizo historia, marcó la vida de muchos e inspiró a toda una generación.

Christina Koch nació 11 años después de aquel momento y de niña tenía un póster en el que aparecía la foto.

Recuerda aquel momento en que la vio por primera vez. Fue entonces que decidió que se convertiría en astronauta.

Cumplió esa gran meta, pero no se conformó con eso.

Christina Koch se convertirá próximamente en la primera mujer en ir a la Luna a bordo de la misión Artemis II de la NASA.

Viajará con otros tres astronautas, entre los que se encuentran el comandante de la misión, Reid Wiseman, el canadiense Jeremy Hansen y Victor J Glover, quien será el primer hombre negro en viajar a la Luna.

Para ella, el vuelo de la misión Artemis II es literalmente un sueño hecho realidad porque, al igual que el Apolo 8, volará alrededor de la Luna para ayudar a allanar el camino para lograr aterrizar en en nuestro satélite natural en una misión posterior.

Ahora, en una entrevista con la NASA, afirma que espera que su misión le permita a una nueva generación tener una experiencia similar a la que vivió ella y hacer del mundo un lugar más optimista, como hizo la misión Apolo 8 en 1968.

“El hecho de que hubiera un ser humano detrás del lente hizo que la imagen fuera mucho más profunda y cambió la forma en que pensábamos sobre nuestro propio planeta”, apunta.

“La Luna no es sólo un símbolo para reflexionar sobre nuestro lugar en el universo; es un faro para la ciencia y para comprender de dónde venimos”.

La misión

La NASA anunció esta semana que espera enviar a un grupo de astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna tan pronto como febrero de 2026.