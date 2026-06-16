Académico de la Universidad Central lanza libro sobre las historias detrás del periodismo deportivo

En el Auditorio Carlos Blin de la Universidad Central se realizó el lanzamiento de El ruido antes del silencio, el nuevo libro del académico de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones y docente de la carrera de Periodismo, Juan Francisco Ortún.

La publicación propone una mirada sobre las historias que anteceden a los grandes acontecimientos deportivos, poniendo el foco en las experiencias humanas y profesionales que ocurren antes de los titulares, las transmisiones y los resultados.

La actividad congregó a estudiantes, académicos y autoridades universitarias, además de contar con la participación del Premio Nacional de Periodismo Deportivo y reconocido relator Vladimiro Mimica, quien acompañó al autor durante la presentación de la obra.

Durante la ceremonia, el director de la carrera de Periodismo, José Miguel Infante, destacó el valor formativo del libro para quienes se preparan para ejercer la profesión. “Para nosotros como carrera es un orgullo que nuestros maestros presenten en este espacio su producción académica desde la impronta del periodismo, porque nuestro quehacer tiene una parte importante de oficio y, en consecuencia, es fundamental que nuestras y nuestros estudiantes conozcan de un docente riguroso, de un señor de la palabra y la voz, lo que significa ejercer esta hermosa profesión”, señaló.

Por su parte, el decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Marco Moreno, subrayó que la publicación trasciende el ámbito deportivo y plantea una reflexión más amplia sobre el periodismo. “Este libro nos invita a mirar aquello que ocurre detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos y detrás de las historias que habitualmente consumimos como espectadores. Antes del silencio definitivo siempre hay ruido y alguien tiene que contarlo. En cierta forma, esa frase resume no solo el espíritu de esta obra, sino también la esencia del periodismo”, afirmó.

El rector de la Universidad Central, Santiago González Larraín, también valoró el aporte del texto al rescate de la memoria del periodismo deportivo nacional y a la formación de futuras generaciones. “Este aporte que hace el profesor Juan Francisco Ortún a la historia del periodismo deportivo es muy importante. Aquí se relatan hechos de nuestra historia y acontecimientos que han caracterizado la evolución del deporte vistos desde la óptica del periodismo. Ese conocimiento queda para nuestros estudiantes y para las futuras generaciones”, indicó.

Visiblemente emocionado, Ortún agradeció la presencia de sus alumnos y destacó el rol que cumple la universidad en el desarrollo profesional de sus estudiantes. “Me emociona mucho que estén mis alumnos. Lo que uno hace, a veces equivocándose y otras siendo más duro de lo debido, siempre tiene una intención: que sean los mejores. Los centralinos tienen que ser los mejores en cada uno de los ámbitos en que se desempeñen, porque tienen una casa de estudios que los acompaña y los seguirá acompañando durante toda la vida”, expresó.

Con esta presentación, la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central reafirmó su apuesta por generar espacios que conecten la experiencia profesional con la reflexión académica y la formación de nuevas generaciones de periodistas y comunicadores.