Caso Monsalve: amplían en 60 días la investigación por diligencias pendientes

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió ampliar por 60 días el plazo de investigación en la causa que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por presuntos delitos de abuso sexual y violación ocurridos en septiembre de 2024.

La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada este martes, luego de una solicitud presentada tanto por el Ministerio Público como por la defensa del exsubsecretario.

El fiscal Francisco Jacir explicó que la ampliación responde a la necesidad de completar diligencias que habían sido ordenadas por el tribunal en marzo pasado y que aún se encuentran pendientes.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas extensiones, el persecutor indicó que la determinación dependerá de los resultados que arrojen las diligencias en curso. “Una vez que culminen estas diligencias y tengamos sus resultados, vamos a tomar la decisión que corresponda conforme al mérito de la investigación y al mérito de estas diligencias”, señaló.

La investigación ya había contado con un plazo inicial de 120 días, período en el que no fue posible concretar todas las actuaciones requeridas por las partes.

Tras la audiencia, el abogado defensor de Monsalve, Víctor Providel, valoró la resolución y destacó que el tribunal acogió la realización de tres diligencias que anteriormente habían sido rechazadas por la Fiscalía durante la etapa investigativa.

“El tribunal, ratificando una resolución del 20 de enero, accedió a ordenar al Ministerio Público, que también estaba de acuerdo en aquello, la realización de tres diligencias que habían sido rechazadas en la etapa de investigación por la Fiscalía”, afirmó.

Según el defensor, estas actuaciones fueron consideradas pertinentes por el tribunal y permitirán incorporar antecedentes relevantes para la estrategia jurídica de la defensa.

“Eso nos tiene tranquilos porque permite avanzar en obtener información útil para la teoría del caso de la defensa, que es la absolución de Manuel Monsalve”, sostuvo.

Providel también manifestó su interés en que el proceso avance con celeridad una vez concluidas las diligencias pendientes. En ese sentido, recordó que el exsubsecretario estuvo sujeto a prisión preventiva y actualmente cumple arresto domiciliario.

“También nosotros estamos interesados en que el juicio oral se desarrolle lo más pronto posible. Al cabo de los 60 días habrá que examinar si estas diligencias se cumplieron, si efectivamente están satisfechos todos los intervinientes y de ahí procedería a cerrar la causa”, indicó.

Una vez finalizada la etapa investigativa, el proceso continuará con la acusación formal y la preparación del juicio oral, instancia en la que Fiscalía y defensa deberán presentar los antecedentes que sustentarán sus respectivas posiciones ante el tribunal.