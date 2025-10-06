Quién fue la Lady Godiva real, la jinete desnuda que se convirtió en un símbolo de resistencia

Godiva ha sido reinterpretada infinidad de veces, desde su aparición en la literatura hasta el arte, la música, los cómics e incluso el chocolate.

Aunque históricamente Godiva ha sido cosificada, su legado está en constante evolución.

A través de desfiles y procesiones, protestas políticas y campañas filantrópicas, tanto seguidores como activistas la han transformado en un símbolo de resistencia.

La dama detrás de la leyenda

La condesa Godgyfu (que significa “regalo de Dios” en inglés antiguo) nació alrededor del año 990 d. C. y murió poco después de 1066.

Fue la única terrateniente anglosajona que figura como “feudataria en jefe” en el Domesday Book (un registro similar a un censo).

Según el historiador Daniel Donoghue, esto implica un estatus nobiliario excepcionalmente alto y una autoridad independiente, lo que sugiere que Godiva poseía sus bienes por nacimiento y no por matrimonio.

Se casó con Leofric de Mercia, un poderoso líder militar sajón. La piedad cristiana y la influencia filantrópica de Godiva son atribuidas como su inspiración para la fundación del recinto monástico de la catedral original de Coventry.

Su testamento incluía una cuerda con cuentas de oración, una referencia temprana al rosario.

Avivando su historia

La leyenda del paseo a caballo desnuda se nutre de antiguas tradiciones mitológicas.

En su libro La Diosa Blanca (1948), el escritor inglés Robert Graves interpreta a Godiva como una manifestación medieval de una diosa pagana.

Su desnudez simbólica y su paseo ceremonial evocan ritos de fertilidad y el culto a la diosa.

Como muchas leyendas medievales de origen pagano o folclórico, con el tiempo se transformó en una narrativa cristiana, entrelazada con la historia real de la filantrópica condesa Godgyfu.