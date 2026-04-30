En Perú: Balcázar tensiona su gestión tras polémica por dichos sobre judíos y el Holocausto

El presidente de transición de Perú, José María Balcázar, se refirió este jueves a Adolf Hitler y al holocausto cometido durante la Segunda Guerra Mundial, un día después de haber generado una gran polémica en su país tras afirmar que Alemania “fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos”.

“Quién puede imaginar que a Hitler lo elige unánimemente la gente en Alemania y terminó haciendo lo que terminó”, comentó el gobernante durante una ceremonia de condecoración con la Orden del Trabajo celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima.

Durante su alocución, Balcázar citó a la filósofa Hannah Arendt y su concepto de la “banalidad del mal”, que planteó en el libro ‘Eichmann en Jerusalén’.

“Ella dice, por ejemplo, que hay circunstancias en que el hombre, en su vida, normalmente puede tener algunos egos que lo llevan a la maldad, pero que de ese ego, cuando uno tiene la oportunidad de llegar a lo más alto del poder, y se hace todo de forma homogénea, viene la banalidad homogénea total, perversa”, acotó.

En ese contexto, sostuvo que eso es algo “que hemos pasado casi a todo lo largo de la historia y se expresó con mayor incidencia en el holocausto de los alemanes”.

“Dentro de esas jerarquías no se pudo diferenciar que el que mandaba, desde Hitler, el más alto poder, hasta el último soldado, a todos los comprendieron en los crímenes de guerra”, añadió.

Balcázar también mencionó al filósofo Karl Marx y su teoría de la plusvalía que, según dijo, “la llamó él la explotación del hombre”, tras lo cual “se inician las famosas huelgas y luchas de los obreros”, y consideró que en su país falta “acomodar bien las instituciones para que el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y órganos autónomos cada vez trabajen mejor”.

El presidente mencionó a Hitler después de que haber generado esta semana una gran polémica y rechazo en el país al afirmar que Alemania “fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos” porque “controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura”.

Su declaración generó la protesta de los integrantes de la comunidad judía, mientras que la Asociación Judía del Perú (AJP) mostró su “estupor” y sostuvo que “es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto”.

Posteriormente, las embajadas de Alemania y de Israel exigieron a Balcázar que se retracte de sus afirmaciones y remarcaron que “el antisemitismo no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia”.

Ante esto, la Presidencia lamentó en un comunicado que sus declaraciones hayan generado “una percepción equívoca” sobre el pueblo judío y sostuvo que, en realidad, estaba reflejando la opinión del autor español Antonio Escohotado, en el libro ‘Los enemigos del comercio’.

Balcázar, de 83 años, es un abogado, exmagistrado y actual congresista que asumió la presidencia interina de Perú en febrero pasado en reemplazo del legislador derechista José Jerí, quien a su vez había sido designado por el Congreso en octubre de 2025 para sustituir a la destituida gobernante izquierdista Dina Boluarte.