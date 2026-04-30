Steinert en la mira: mantiene sociedad con abogado que defendió a imputados por narcotráfico

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quedó en el centro de una controversia luego de conocerse que mantiene una sociedad inmobiliaria vigente junto a su expareja, el abogado Rodrigo Irrazabal Izikson, quien figura en registros oficiales como defensor en causas vinculadas a la Ley 20.000 sobre tráfico de drogas.

Según reveló el diario La Segunda, la secretaria de Estado declaró en su patrimonio e intereses dos sociedades, entre ellas “Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada”, empresa constituida en 2001 y compartida en partes iguales con Irrazabal.

El punto que abrió cuestionamientos es que el abogado aparece en el listado de la Contraloría General de la República que registra a profesionales que han participado en causas por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, información que debe mantenerse actualizada por disposición legal.

De acuerdo con antecedentes revisados por el medio, uno de los casos en que intervino Irrazabal terminó con una condena de siete años de cárcel contra un hombre detenido en Talca transportando marihuana y vinculado a una red de tráfico de drogas. La investigación permitió además incautar cerca de nueve kilos de cannabis, dinero en efectivo y armamento.

La publicación también señala que en 2013 el abogado defendió a un inspector de la PDI condenado por facilitar un polar institucional utilizado en un robo.

Aunque Steinert y el abogado están separados hace años, Irrazabal publicó en Linkedin una fotografía tomada en La Moneda durante las actividades del cambio de mando presidencial, acompañada del mensaje: “Acompañando a una gran Mujer, Madre y Amiga. Te deseo lo mejor por la seguridad de Chile Ministra Trinidad Steinert H.”.

En un punto de prensa, el Presidente José Antonio Kast se refirió brevemente a los antecedentes, señalando que aún no ha revisado la información en detalle y que no maneja mayores antecedentes. Asimismo, agregó que “no tenemos nada que esconder. Si ha aparecido alguna información, lo vamos a ir analizando”, dijo.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron al vespertino que la sociedad “no tiene movimientos”, que fue creada hace 25 años cuando ambos estaban casados y que, tras la separación, “había quedado en el olvido”. Añadieron además que Steinert “no recibió utilidades ni tampoco su exmarido realizó boletas” a través de la empresa.

La respuesta de Steinert

Visiblemente molesta, la ministra Steinert respondió que “el abogado con que el titular me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”.

Según afirmó, ninguno de los clientes de su expareja ha sido a través de la sociedad que tienen en común. También reveló que luego de que se conociera este antecedente, su exmarido le confirmó que “en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular del periódico”.

La ministra rechazó “tajantamente la insinuación que hace el titular” e incluso indicó que “en política no todo vale”.