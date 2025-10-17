¿Un “lifting” a los 28? Por qué cada vez hay más jóvenes que recurren a la cirugía plástica

Una búsqueda rápida en las redes sociales y mi cuenta se inunda de publicaciones de personas de veintitantos y treinta y tantos años que hablan de diferentes tipos de estiramiento facial: el mini, el de cola de caballo, el de plano profundo.

Atrás quedaron los días en que los estiramientos faciales estaban reservados a los ancianos adinerados: ahora un número creciente de personas más jóvenes opta por pasar por el quirófano.

Algunos comparten felices fotos de su rostro antes y después. También del tramo intermedio: su a menudo muy dolorosa recuperación en la que se les ve amoratados. Ya no es un procedimiento del que se hable en secreto; celebridades como Kris Jenner, Catt Sadler y Marc Jacobs han hablado abiertamente sobre su tratamiento. Se rumorea que muchos más famosos se han sometido a estos tratamientos.

El estiramiento facial es visto a menudo como el último recurso, la más importante de las cirugías estéticas.

¿Se ha vuelto la gente tan insegura en este mundo digital lleno de falsedades que está dispuesta a pagar miles de dólares por esta operación? ¿O se han extendido tanto los tratamientos no quirúrgicos, como el Botox y los rellenos, que hacer que nos separen la piel de los pómulos y nos reorganicen los tejidos faciales y la grasa se percibe como un siguiente paso lógico y de mayor duración?

Para Emily, quien se sometió a un estiramiento facial a los 28 años, todo se trataba de conseguir un “aspecto estilizado”: una mandíbula esculpida y afilada, pómulos altos y lo que entre muchos jóvenes se conoce como ojos de zorro.

Afirma que operarse en Turquía ha sido “un cambio de vida” y no se arrepiente.

“En total me hice seis cirugías combinadas en una”, explica. “Entre ellas, me hice un estiramiento facial medio, un levantamiento de labios y una rinoplastia [cirugía de nariz]”.

Al describir el proceso, esta empresaria de Toronto, Canadá, cuenta que el cirujano puso su canción favorita mientras le aplicaban la anestesia general y luego: “Me quedé dormida y me desperté, vomité, y tenía una cara y una nariz nuevas”.

El proceso de recuperación fue largo: el dolor y los moretones comenzaron a disminuir durante las primeras semanas, pero a Emily le tomó seis meses recuperar la sensibilidad en algunas partes de sus mejillas.

¿Lo haría de nuevo? Duda.

“Desde mi cirugía, he cambiado mi vida. Estoy más sana, bebo mucho menos, cuido mi piel, duermo. Creo que si supiera lo que sé ahora, tal vez no lo habría hecho”.

“Mi mamá ni siquiera lo supo hasta que se lo conté un par de días después de la cirugía”.

Pero luego se detiene y reflexiona.

“Pero yo solo quería ser la mejor versión de mí misma”, dice Emily, “y ahora creo que lo soy”.

Un perfil cambiante

Las cifras de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (BAAPS) muestran un aumento del 8% en los estiramientos faciales durante los últimos 12 meses en el Reino Unido. Si bien no desglosan las cifras por edad, muchos cirujanos informan que el perfil demográfico está cambiando.

Lo mismo sucede en otras partes del mundo. La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos ha visto un aumento en las personas de la Generación X (de 45 a 60 años) que optan por un estiramiento facial.

Nora Nugent, presidenta de BAAPS, cree que hay una serie de razones para este cambio, incluido el auge de los medicamentos para bajar de peso.