“Creí que moriría como una esclava sexual”: las revelaciones de Virginia Giuffre sobre Epstein

En sus memorias póstumas, Virginia Giuffre afirma que temía morir como esclava sexual a manos de Jeffrey Epstein y su círculo.

La BBC obtuvo una copia de Nobody’s Girl (“La chica de nadie”), escrita por la principal acusadora del fallecido financiero condenado por abusos sexuales a menores, que será publicada el martes, casi seis meses después de que Giuffre se suicidara.

En las memorias, ella dice haber mantenido relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones distintas, incluyendo una con Epstein y aproximadamente otras ocho jóvenes.

El príncipe Andrés, quien llegó a un acuerdo económico con Giuffre en 2022, siempre ha negado haber cometido algún delito.

Las memorias, que la BBC compró en una librería del centro de Londres días antes de su publicación oficial, describen una red de personas ricas y poderosas que abusaban de mujeres jóvenes.

En el centro del abuso se encontraban Epstein y su exnovia y confidente Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico sexual. Giuffre señala que, incluso décadas después, recuerda cuánto les temía a ambos.

Gran parte del libro resulta una lectura extremadamente desgarradora, ya que Giuffre detalla el abuso sádico al que Epstein la sometió.

Cuenta que Epstein la sometió a sexo sadomasoquista, lo que le causó “tanto dolor que recé para perder el conocimiento”.

Una fuente del Palacio de Buckingham le dijo a la BBC que aceptan que “podrán venir más días de dolor” como resultado de la publicación del libro, que coloca al príncipe Andrés -hermano del rey- bajo un mayor escrutinio.

Los compromisos del rey Carlos III esta semana incluyen una visita al Vaticano, donde rezará junto al Papa.

El viernes, el príncipe Andrés anunció que decidía voluntariamente no usar sus títulos, incluido el de duque de York, un honor recibido de su madre, la difunta reina Isabel II.

También renuncia a ser miembro de la Orden de la Jarretera, la orden de caballería más antigua y de mayor rango de Reino Unido.