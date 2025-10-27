“Es más difícil ser madre que pilotar un transbordador espacial”: Eileen Collins, pionera de la NASA

Es la astronauta que rompió el techo de cristal. Y siguió adelante.

Eileen Collins hizo historia al convertirse en la primera mujer en pilotar y comandar una nave espacial, pero a pesar de sus notables logros, no todo el mundo conoce su nombre.

Ahora, un largometraje documental titulado Spacewoman , que narra su pionera carrera, parece dispuesto a cambiar eso.

Nos reunimos con Collins en el Museo de Ciencias de Londres.

Es una persona de voz suave, cálida y con los pies en la tierra, pero rápidamente se percibe su concentración y determinación.

Es evidente que tiene una gran fortaleza interior.

“Estaba leyendo un artículo en una revista sobre los astronautas del Gemini. Probablemente tenía 9 años y me pareció lo más genial del mundo. Eso es lo que quiero hacer”, recuerda que pensó.