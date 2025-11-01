MySugarDaddy conquista Chile: la app europea que lidera el auge del sugar dating en Latinoamérica

Un sugar daddy o mommy es una persona mayor y económicamente estable que mantiene una relación con alguien más joven, conocido como sugar baby. En este tipo de vínculos, el mayor suele ofrecer apoyo financiero, regalos o experiencias exclusivas a cambio de compañía y conexión emocional.

Para facilitar el encuentro entre quienes buscan este tipo de relaciones, nació en Europa la aplicación MySugarDaddy, una plataforma de citas que permite conectar a usuarios con intereses compatibles. Desde su llegada a Chile, la app ha visto un crecimiento sostenido, especialmente en Santiago, Viña del Mar y Concepción.

Del éxito europeo al interés latinoamericano

Fundada en 2010 en Alemania, MySugarDaddy se convirtió rápidamente en un fenómeno social. En el continente europeo, este modelo de relación es percibido como atractivo y mutuamente beneficioso. Hoy, la plataforma cuenta con más de 1,63 millones de usuarios en todo el mundo, y Chile se ha posicionado como el país líder del Cono Sur.

De acuerdo con datos entregados por la compañía, en el país existen más de 254 mil usuarios: un 76% corresponde a sugar babies y un 24% a sugar daddies.

Con el objetivo de liderar el sector en Latinoamérica, MySugarDaddy está impulsando campañas innovadoras que promueven el sugar dating desde la transparencia y el respeto. La empresa trabaja actualmente en alianzas con figuras públicas y en iniciativas educativas que buscan desafiar los estigmas asociados a este tipo de relaciones.

Su meta es clara: transformar la percepción del sugar dating en Chile y consolidarse como la aplicación líder dentro de un segmento que crece, evoluciona y genera cada vez más conversación.

Chile, nuevo epicentro del sugar dating en Latinoamérica

Nacida en Alemania, la plataforma se presenta como la número uno en Europa en el ámbito del sugar dating y actualmente impulsa una fuerte expansión en la región, con presencia en países como Chile, México y Argentina.