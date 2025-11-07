Cher y Alexander Edwards: el amor sin edad que desafía prejuicios y conquista corazones

La legendaria cantante Cher, conocida como “La Diosa del Pop”, vuelve a ser noticia, no por su carrera musical, sino por su vida amorosa. Desde septiembre de 2022 mantiene una relación con el productor Alexander “AE” Edwards, de 39 años, un romance que ha despertado curiosidad y comentarios en redes sociales debido a la diferencia de edad de cuatro décadas.

En una entrevista con Gayle King para CBS Mornings, la artista habló abiertamente sobre su relación, su visión del amor maduro y su actual momento vital, reafirmando que la edad no define la felicidad ni el amor verdadero.

“Nos reímos todo el tiempo, y simplemente lo amo”

Durante la conversación televisiva, Cher se mostró natural y feliz. “Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero la pasamos increíble”, confesó. Cuando se le preguntó si la diferencia de edad era un problema, respondió: “Gracias a Dios, no. (Alexander) siempre me dice: ‘Tú envejeces, pero tu espíritu se mantiene joven’”.

La cantante, que sigue activa sobre los escenarios, destacó que lo que hace funcionar la relación es la complicidad. “Nos reímos todo el tiempo. Creo que es guapísimo y muy talentoso, una de las personas más creativas que he conocido”, afirmó.

Cher también habló del cariño que ha desarrollado por Slash, el hijo de seis años que Edwards tuvo con Amber Rose. “Solía decir: ‘Dios, dame un hombre y un niño pequeño’, y exactamente eso fue lo que recibí”, contó entre risas.

Una relación auténtica y libre de prejuicios

Cher y Edwards se conocieron en la Semana de la Moda de París de 2022, y fue él quien dio el primer paso. Desde entonces, han compartido alfombras rojas, eventos y viajes, y aunque enfrentaron una breve ruptura en 2023, retomaron su relación poco después.

En declaraciones que recoge medios como el Clarín y Yahoo España, Cher fue clara: “Si no hubiera salido con hombres más jóvenes, probablemente no habría tenido citas. Los hombres jóvenes no se asustan si eres fuerte, divertida o extravagante”.

Edwards, además de su carrera como productor y ejecutivo musical, acompaña a Cher en muchos de sus proyectos, incluidos los eventos de moda y la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll 2024, donde la cantante fue homenajeada.

Cher emprendedora: de los escenarios a su marca de helados

Además del amor, Cher vive una etapa de gran actividad profesional. En la misma entrevista, habló de Cherlato, su nueva línea de helados inspirada en la tradición italiana. “Estoy muy involucrada en el proceso creativo, experimentando sabores y buscando nuevas combinaciones. Algunos los preparo en mi cocina”, reveló.

La cantante, actriz y empresaria asegura que no se presta a proyectos vacíos: “No quiero aceptar cosas solo por hacerlo. La gente confía en mí y no quiero defraudarla. Estoy comprometida con todo lo que lleva mi nombre”.

Un amor que rompe barreras

A punto de cumplir 80 años, Cher demuestra que el amor y la juventud no se miden en el calendario. Su historia con Alexander Edwards desafía los prejuicios y reivindica la libertad de amar sin etiquetas. “Nunca es tarde para encontrar el amor”, dijo la artista. Y en su caso, lo encontró en quien la hace reír, la acompaña y la inspira.

Más allá de las críticas o los estereotipos, Cher se mantiene fiel a su esencia: una mujer que siempre vivió sin miedo a ser diferente. Su relación con Edwards no solo refleja una conexión genuina, sino también un mensaje de empoderamiento y autenticidad. En tiempos donde las apariencias pesan más que los sentimientos, la cantante recuerda que la verdadera juventud reside en la pasión con la que se vive cada día.