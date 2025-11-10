Devadasis, las jóvenes entregadas a dioses que quedan atrapadas en una vida de explotación sexual

“El trabajo sexual me ha afectado mucho. Mi cuerpo está muy débil, estoy destrozada mentalmente”.

La vida de Chandrika* como trabajadora sexual comenzó con una ceremonia religiosa.

A los 15 años, la llevaron a un templo y la casaron simbólicamente con una diosa.

“En aquel entonces, no comprendía el significado del ritual”, le cuenta a la BBC.

Chandrika ahora tiene casi 40 años y lleva casi 20 ejerciendo la prostitución.

De novia divina a prostituta

El estado de Karnataka, en el sur de India, está desarrollando un estudio para identificar a personas como Chandrika, que se convirtieron en trabajadoras sexuales tras ser iniciadas en la tradición devadasi.

La tradición devadasi o de las “esclavas de Dios”, se originó en el sur de India hace más de 1.000 años. Inicialmente, actuaban como artistas en templos, destacando en el canto y la danza. Con el tiempo, el sistema devadasi se asemejó más a la prostitución legalizada.

Si bien las prohibiciones comenzaron durante la época colonial en muchas partes de India, Karnataka no ilegalizó la práctica hasta 1982. Sin embargo, continúa hasta el día de hoy.

Las devadasis que viven en aldeas pueden tener una pareja íntima y también atender a clientes. Muchas migran a ciudades como Bombay para trabajar en burdeles.

Engañada para entrar en la industria del sexo

Tras su ceremonia de consagración en la ciudad de Belgaum, Chandrika regresó a casa y vivió con normalidad durante cuatro años. Entonces, una pariente la llevó a la ciudad industrial de Sangli con la promesa de un trabajo como empleada doméstica. La dejó en un burdel.

“Los primeros meses fueron muy difíciles. Me sentía mal. No podía comer ni dormir bien”, recuerda Chandrika. “Pensaba en escaparme, pero poco a poco lo acepté”.

Chandrika tenía solo 19 años, poca educación y apenas entendía el hindi o el marathi que se hablaban en Sangli.

“Algunos [clientes] me agredieron físicamente, otros me insultaron. Me costaba mucho soportarlo”, continúa.

Entre los clientes del burdel había estudiantes universitarios, chóferes, abogados y jornaleros.

Chandrika conoció a su pareja, un camionero, a través de su trabajo sexual en Sangli.

Juntos tuvieron una hija y un hijo. Su pareja se encargaba de los niños mientras Chandrika seguía trabajando en el burdel, donde atendía entre 10 y 15 clientes al día.

Unos años después del nacimiento de su segundo hijo, su pareja falleció en un accidente de tránsito y ella regresó a Belgaum, desde donde habló con la BBC a través de un intérprete.