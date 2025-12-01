Brecha salarial de género vuelve a aumentar en Chile y alcanza 11,2%, según estudio

Según el último Index del Mercado Laboral de Laborum, la app líder de empleo de Latinoamérica, el salario pretendido promedio por los chilenos en octubre fue de $1.129.992, lo que representa un aumento del 0,4% respecto al mes anterior. De esta forma, la renta solicitada por las personas trabajadoras en Chile aumenta por segundo mes consecutivo.

“La renta solicitada por los chilenos aumentó un 0,4% en octubre, lo que representa su segundo mes consecutivo al alza. Sin embargo, este avance está acompañado por un incremento en la brecha de género.Mientras las pretensiones salariales de los hombres crecieron 2%, las de las mujeres disminuyeron 2%, alcanzando así una brecha del 11,2% a favor de los hombres”, señala Diego Tala, director de Laborum.com en Jobint.

¿Qué pasa con la expectativa salarial según edad?

El segmento de talentos menores a 30 años registró una renta solicitada promedio de $938.424, reflejando un aumento del 2% en comparación con septiembre.

Para el segmento entre 30 y 45 años, el sueldo promedio requerido fue de $1.220.328, lo que representa una disminución del 0,2% en comparación al mes pasado. Por su parte, el segmento de talentos mayores a 45 años registró un salario promedio solicitado de $1.430.851, un 1,2% más que en septiembre.

Por primera vez desde mayo, aumenta la brecha de género

La brecha del salario requerido según género aumentó por primera vez desde mayo de 2025, alcanzando una diferencia de 11,2%. En comparación con el mes de septiembre la brecha de género aumentó 4,4 puntos porcentuales. A nivel interanual, la brecha registra un incremento de 0,7 puntos porcentuales.

En comparación al mes pasado, las expectativas de renta de los hombres aumentaron un 2%, mientras que las de las mujeres disminuyeron en un 2%. De esta forma, la remuneración promedio solicitada por los hombres en octubre fue de $1.183.700, mientras que la de las mujeres fue de $1.064.112, lo que representa una diferencia cercana a los $120 mil.

¿Cómo se distribuyen las postulaciones por género?

El 52,4% de las postulaciones fueron solicitadas por hombres, mientras que el 47,6% por mujeres.

Al analizar los datos por segmento etario, el 52,1% de las postulaciones de personas menores a 30 años corresponden a mujeres. Sin embargo esta tendencia se revierte en el resto de los segmentos: entre los talentos de 30 a 45 años el 54,2% de los requerimientos son hombres; y en el segmento de mayores a 45 años el 58,1%.

¿En qué áreas se solicitaron los salarios más altos en octubre?

Las búsquedas de menores de 30 años para los puestos de Ingeniería en Alimentos son las postulaciones que reciben el requerimiento salarial más elevado, con $1.575.000, mientras que los cargos de gastronomía son los que tienen la renta pretendida más baja con $500.000.

Las búsquedas de postulantes entre 30 y 45 años para el puesto de E-Commerce son las que reciben el requerimiento salarial más elevado, con $2.500.000, mientras que Caja es la más baja con $550.000.

Finalmente, en el segmento de mayores de 45 años, Arquitectura es el puesto donde se requiere el mayor salario con $3.000.000. Por su parte, Multimedia, es el puesto con la pretensión salarial más baja, con $575.000.

Puestos de Ventas son los más buscados por empresas y solicitados por los chilenos

Al analizar los puestos de trabajo más buscados por las empresas por área, Ventas lidera la demanda, representando el 15,9% del total de los avisos, le sigue Comercial con el 9,3%; Otros con el 4,5%; Logística con el 4,1%; y Administración con el 4%.

Respecto a las postulaciones, Ventas también lidera las solicitudes con el 17,7% del total de los puestos requeridos, seguido por Administración (6,9%), Atención al Cliente (6,1%), Comercial (5,9%), y Almacén, Depósito, Expedición (5,8%).