Lipedema: la enfermedad invisibilizada que irrumpe entre las búsquedas más populares de Google 2025

El creciente interés por la salud y el bienestar ha llevado a que “¿Qué es el lipedema?” se convierta en una de las consultas más recurrentes del Ranking de Búsquedas Google 2025. La pregunta, hoy en quinto lugar, revela la urgencia de contar con información precisa sobre una condición que afecta entre el 10% y el 20% de las mujeres en el mundo y que, pese a su prevalencia, continúa siendo subdiagnosticada.

El aumento de estas búsquedas confirma la necesidad de mayor educación sanitaria, acceso a tratamientos especializados y un enfoque clínico riguroso. En Chile, el avance en el conocimiento del lipedema ha sido impulsado por profesionales dedicados y centros especializados como Clínica Lipedema WAL Chile, que han contribuido a instalar el tema en la discusión pública.

¿Qué es el lipedema?

El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva caracterizada por la acumulación anómala de tejido graso en piernas y brazos, acompañada de dolor, inflamación, sensibilidad al tacto y limitación funcional. No se trata de un problema estrictamente ligado al peso, como suele confundirse, sino de una condición médica que exige diagnóstico clínico y un manejo terapéutico especializado.

Por su complejidad, su abordaje requiere equipos multidisciplinarios que integren medicina, cirugía plástica, kinesiología, nutrición y apoyo en salud mental, garantizando un tratamiento integral y sostenido.

Cinco pilares fundamentales

El tratamiento del lipedema debe ser personalizado y continuo. Para ello, especialistas destacan cinco pilares esenciales: una alimentación diseñada para reducir la inflamación; ejercicio funcional adaptado para promover movilidad sin sobrecargar articulaciones; uso de medias compresivas especializadas para controlar el edema; kinesioterapia enfocada en drenaje linfático, terapia manual y educación del movimiento; y, en casos seleccionados, la cirugía WAL (Water Assisted Liposuction), técnica segura y efectiva para remover tejido adiposo enfermo.

El creciente interés público evidencia un cambio cultural significativo: más mujeres están identificando síntomas, buscando fuentes confiables y consultando a equipos capacitados. Este impulso social ha permitido que el lipedema, por años invisibilizado, entre en agenda.

“Que el lipedema aparezca como una de las preguntas más buscadas en Google nos confirma que la sociedad está despertando a una condición que durante décadas fue invisibilizada. Nuestro rol es educar con rigurosidad científica y acompañar a las pacientes con empatía, respeto y evidencia actualizada”, afirma Ledda Pérez, kinesióloga experta en lipedema y directora de Clínica Lipedema WAL Chile.

El avance en diagnóstico y tratamiento también supone derribar mitos y estigmas asociados al peso, instalando la comprensión de que el lipedema es una condición médica real que requiere atención especializada.

“Las pacientes no solo necesitan un tratamiento, necesitan un equipo especializado que entienda la enfermedad y que pueda ofrecer soluciones seguras, desde la kinesioterapia hasta la cirugía WAL. La ciencia y la experiencia clínica son nuestros pilares para cambiar vidas”, destaca la Dra. María Elsa Calderón, cirujana plástica y directora de Clínica Lipedema WAL Chile.