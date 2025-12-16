Chilenos gastan más de US$58 millones en OnlyFans y entra al top 20 del consumo mundial

Los chilenos destinaron más de 58 millones de dólares a la plataforma de contenidos para adultos Onlyfans durante este año, según un análisis elaborado por el buscador especializado OnlyGuide.

El reporte posicionó a Chile en el cuarto lugar de América entre los países cuyos usuarios visitan y pagan por este tipo de contenidos, solo superado por Canadá, Estados Unidos y Costa Rica. De este modo, el país se consolida como uno de los mercados más activos de la región en la plataforma.

“Canadá se mantiene como líder en cuanto a intensidad, ya que el canadiense promedio gasta significativamente más en la plataforma que sus vecinos estadounidenses“, detalló el informe.

El estudio precisó que el gasto de los usuarios chilenos representó un incremento del 9,46% en comparación con 2024, cuando el desembolso total alcanzó algo más de 53 millones de dólares. Además, indicó que, en promedio, por cada 10 mil chilenos que ingresaron a Onlyfans durante 2025, el gasto superó los 29 mil dólares.

Chile en el top 20 del consumo global de OnlyFans

En el ranking global, Chile se ubicó en el puesto 16, por encima de países como Austria, Colombia, Suiza y Países Bajos, lo que refuerza su peso relativo en el consumo de este tipo de plataformas a nivel internacional.

“Los últimos informes de Onlyfans revelan un aumento de los ingresos globales hasta los 7.200 millones de dólares, frente a los 6.600 millones de dólares de 2024“, precisó OnlyGuide.

Sin embargo, este fenómeno convive con un debate cultural profundo. Encuestas recientes muestran que un 74% de los chilenos considera que tener un perfil en OnlyFans u otras plataformas similares constituye una forma de prostitución, aunque al mismo tiempo existe un reconocimiento creciente de que se trata de una modalidad de trabajo digital para miles de personas.

El análisis también dio cuenta de un alza de 600 millones de dólares en los ingresos totales de la plataforma. “Estados Unidos y el Reino Unido se mantienen estables, pero Italia (+24%) y España (+25%) mostraron notable incremento. Por su parte, India (+39%) demostró que una población masiva solo necesita un pequeño aumento en el gasto per cápita para convertirse en un actor global”, puntualizó.

Quiénes consumen OnlyFans en Chile y la controversia que rodea a la plataforma

Aunque no existen estadísticas públicas oficiales que detallen el perfil de los usuarios de OnlyFans exclusivamente en Chile, el análisis del contexto internacional y latinoamericano permite identificar ciertas tendencias comunes.

En las plataformas de contenido para adultos, la mayoría de los suscriptores corresponde a hombres adultos, principalmente entre los 25 y 34 años, aunque el rango etario es amplio y diverso. El modelo de negocio de OnlyFans se basa en el pago de suscripciones por parte de los usuarios, sobre las cuales la plataforma retiene una comisión cercana al 20% del valor del contenido exclusivo.

