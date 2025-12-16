Gloria Ana Chevesich asume un rol histórico al convertirse en presidenta de la Corte Suprema

Por primera vez en más de 200 años, la Corte Suprema de Chile será liderada por una mujer. El Pleno del máximo tribunal eligió de manera unánime a la ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz como su nueva presidenta, cargo que asumirá oficialmente el próximo 6 de enero de 2026, cuando Ricardo Blanco entregue la presidencia.

La designación de Chevesich se produce en un contexto especialmente complejo para el Poder Judicial, marcado por una profunda crisis institucional y cuestionamientos públicos que han tensionado la credibilidad del sistema. En ese escenario, la votación unánime de los 18 ministros presentes fue leída como una señal de cohesión interna, tras semanas en que se evidenciaron diferencias al interior del tribunal.

La elección despejó además una de las principales incógnitas que atravesaban al Poder Judicial, en momentos en que se discuten reformas estructurales al sistema de nombramientos y se aproxima un cambio de gobierno en La Moneda.

Casi 40 años de trayectoria judicial

Abogada de la Universidad de Chile, Gloria Ana Chevesich cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas en el Poder Judicial. Inició su carrera en 1986 como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente como relatora del Pleno de la Corte Suprema.

En 2002 juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que llegó a presidir en 2013. Ese mismo año fue nombrada ministra de la Corte Suprema, convirtiéndose entonces en la octava mujer en integrar el máximo tribunal del país.

Gestión, modernización y vocería en tiempos de crisis

Durante su paso por la Corte de Apelaciones, Chevesich impulsó cambios en la gestión judicial, como la creación de una Unidad Especial de Tablas para ordenar la tramitación de causas y el fortalecimiento del trabajo en recursos de protección. También promovió la digitalización de procesos relevantes, entre ellos la tramitación de causas vinculadas a isapres y el pago de costas por vía electrónica.

Ya en la Corte Suprema, integró la Cuarta Sala Laboral o Mixta y asumió roles clave en la administración del Poder Judicial. Fue integrante del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en cuatro bienios, miembro del Comité de Personas y, entre 2019 y 2022, se convirtió en la primera vocera del máximo tribunal.

Desde ese rol debió enfrentar momentos especialmente complejos, como la pandemia, la implementación de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos y la puesta en marcha de la Ley de Monitoreo Telemático en casos de violencia intrafamiliar.

El desafío de recomponer confianzas

Consultada por el significado de convertirse en la primera mujer en encabezar la Corte Suprema, Chevesich señaló que el “factor género no fue decisivo, sino el respeto a una tradición”. Aún así, admitió que si su nombramiento es visto como una señal de apertura e igualdad, “me satisface plenamente y me congratula”.

Con un respaldo unánime poco habitual en el actual escenario, Gloria Ana Chevesich asumirá la presidencia del máximo tribunal con uno de los desafíos más complejos de su carrera: liderar al Poder Judicial en un proceso de recomposición de confianzas, en un momento clave para su relación con los otros poderes del Estado.