“La misteriosa mirada del flamenco” será estrenada en plataforma Mubi

MUBI, la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, anunció este lunes el estreno streaming de “La misteriosa mirada del flamenco”.

La cinta, escrita y dirigida por Diego Céspedes y estelarizada por Tamara Cortés, Matías Catalán y Paula Dinamarca, estará disponible a partir del próximo 12 de junio de 2026.

“Con esta aclamada ópera prima, Céspedes se posiciona como una voz cinematográfica singular, al crear una visión poética del amor y la resiliencia que también refleja la marginación y la violencia a las que se enfrentan hoy en día las comunidades queer”, señaló un comunicado.

Con un estreno en el Festival de Cine de Cannes de 2025, donde ganó el premio Un Certain Regard, la película rápidamente obtuvo gran reconocimiento internacional. Posteriormente ese mismo año, recibió el Premio Drama Youth en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y fue seleccionada tanto para el Festival Internacional de Cine de Toronto como para el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, entre otros.

El filme se desarrolla en Chile, en 1982, en un pequeño pueblo minero en el desierto de Atacama, donde Lidia, de once años, es la única niña que crece en un hogar formado por artistas queer que trabajan en una cantina local. En el centro de esta familia improvisada se encuentran Flamingo, la carismática estrella de la cantina, y Mama Boa, su formidable matriarca, que gobierna el hogar con una mezcla de disciplina, ternura y pragmatismo ganado a pulso, forjando su propio y frágil santuario en el desierto.

Con sus actuaciones nocturnas para los mineros locales, una enfermedad inexplicable pronto desata la histeria y el pánico moral, y convierte su refugio en un lugar de superstición. Se rumorea que la enfermedad se transmite a través de la mirada entre hombres enamorados, lo que la convierte en una excusa perfecta para perseguir a quienes ya viven al margen de la sociedad.

Cuando el miedo del pueblo se intensifica hasta convertirse en ostracismo y violencia, Lidia emprende un viaje para enfrentarse a las fuerzas que amenazan a su familia, en busca de la verdad y la justicia en un lugar hostil decidido a acabar con ellos.

Mezclando elementos del western con el realismo mágico, el primer largometraje de Céspedes replantea la crisis del sida de los años 80 a través del mito y la metáfora, centrándose en las vidas de las personas trans y queer, a menudo excluidas de los relatos históricos. Con su sensual imaginería, su aguda ironía y su precisión emocional, la película explora cómo las sociedades convierten el deseo en monstruos, y cómo el amor puede convertirse tanto en un refugio como en una provocación.

Céspedes estudió Cine y Televisión en la Universidad de Chile. En 2018, escribió y dirigió su primer cortometraje, El verano del león eléctrico, que ganó el Cinéfondation First Prize en Cannes y el Premio Nest en San Sebastián, y fue seleccionado para festivales como Sundance, Palm Springs, Biarritz y el AFI Fest.

En 2022, regresó a Cannes con Las criaturas que se derriten bajo el sol, que se estrenó en la Semaine de la Critique y se proyectó en festivales como los de Toronto, San Sebastián y Clermont-Ferrand. Además de director, Céspedes ha trabajado como director de fotografía y editor en varios cortometrajes, entre ellos Non-Castus, que recibió una Mención Especial en Locarno.