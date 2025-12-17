Con respaldo de Cristián Campos, diputados impulsan proyecto para castigar las denuncias falsas

Diputados encabezados por Cristóbal Urruticoechea (PNL) ingresaron este martes un proyecto de ley que busca tipificar como delito las denuncias falsas, poniendo especial énfasis en aquellas vinculadas a delitos contra menores de edad. La iniciativa también propone abrir la posibilidad de que padres que hayan sido denunciados falsamente puedan optar a la tuición de sus hijos.

El proyecto cuenta con el respaldo de parlamentarios como Marcela Riquelme (independiente), Héctor Ulloa (independiente), Andrés Jouannet (Amarillos) y Johannes Kaiser (PNL), además del apoyo de la fundación “Ni un día más”. Como vocero de la propuesta participó el actor Cristián Campos.

Al presentar la iniciativa, Urruticoechea explicó que el texto “tipifica como delito las denuncias falsas. No podemos ni debemos permitir que en Chile existan las acusaciones falsas, que existan las denuncias falsas. No podemos dejar que avance el delirio sórdido de aquellos progenitores que utilizan a un menor para acusar falsamente a uno de los padres. Hoy en día las consecuencias son gravísima”.

En esa línea, el proyecto plantea que existe un “delirio sórdido” cuando se instrumentaliza a un menor para acusar a uno de los progenitores y propone que quien incurra en una denuncia falsa pueda perder la tuición del niño o niña involucrado.

Durante la actividad, Cristián Campos sostuvo que “eventualmente en muchos casos la justicia absuelve al acusado, como fue mi caso, que me absolvió por unanimidad, en dos fallos consecutivos en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Pero ahí no termina el asunto, porque una vez que tú eres absuelto te das cuenta de que no tienes carrera, no tienes familia, no tienes amigos, que estás cancelado y la persona que te acusó, que se demostró que la acusación era falsa, queda totalmente impune”.

El actor agregó que “estoy acá con un deber ético a través de la situación por todos conocida. Yo he sido víctima de las denuncias falsas y a través de ellas, trascendiendo mi situación personal, he tenido contacto con muchísimos, muchísimos casos, más de los que ustedes se pueden imaginar, de hombres, jefes de hogar que han sido víctimas de denuncias falsas”.

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de la diputada Marisela Santibáñez (independiente), quien advirtió que “el señor Cristián Campos acá viene a hablar de absolución, que es distinto a prescripción, y en eso tenemos que ser enfáticamente responsables, sobre todo las mujeres, en este Congreso. A mí me parece de una irresponsabilidad supina que lo tengamos hoy día acá y confundamos a las verdaderas víctimas”.

En el caso de la denuncia contra Campos, la justicia no logró acreditar de manera fehaciente los delitos imputados y resolvió su sobreseimiento por prescripción, al considerar que los hechos denunciados habrían ocurrido hace cerca de 30 años.