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Chile y EE. UU. refuerzan cooperación contra delitos financieros digitales PAÍS Embajada de EE.UU.

Chile y EE. UU. refuerzan cooperación contra delitos financieros digitales

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Una conferencia reunió a especialistas estadounidenses con Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y el SII para abordar técnicas de detección e investigación del lavado de dinero y otros ilícitos vinculados a criptomonedas, plataformas fintech y activos digitales.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Chile y Estados Unidos realizaron una conferencia sobre delitos financieros digitales dirigida a Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y el SII. Especialistas de ambos países abordaron técnicas para detectar e investigar lavado de dinero y otros ilícitos asociados a fintech, criptomonedas y activos digitales, además de mecanismos de cooperación público-privada e intercambio de información.
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Chile y Estados Unidos profundizaron su cooperación frente al crimen financiero transnacional mediante una conferencia especializada realizada los días 9 y 10 de junio, con participación de representantes de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La actividad fue auspiciada por la Embajada de Estados Unidos en Chile, en el marco del programa Leaders Lead on Demand del Departamento de Estado, y reunió a especialistas estadounidenses en crimen transnacional con sus contrapartes chilenas.

Durante las jornadas se intercambiaron conocimientos sobre técnicas avanzadas para detectar, investigar y prevenir delitos financieros. También se revisaron metodologías orientadas a desarticular organizaciones criminales complejas, con énfasis en la colaboración entre los sectores público y privado y el intercambio de información.

Según informó la representación diplomática, las organizaciones transnacionales utilizan tecnologías cada vez más sofisticadas para explotar sistemas financieros digitales, incluidas plataformas fintech, criptomonedas y otros activos digitales. Estas herramientas pueden ser empleadas para lavar dinero, financiar actividades ilícitas y evadir la acción de la justicia.

La Embajada sostuvo que fortalecer las capacidades chilenas frente a estos delitos contribuye tanto a la seguridad nacional como a la estabilidad regional y a la integridad del sistema financiero internacional. Estados Unidos continuará apoyando al país mediante asistencia técnica y capacitación especializada.

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