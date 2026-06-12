Chile y EE. UU. refuerzan cooperación contra delitos financieros digitales

Chile y Estados Unidos profundizaron su cooperación frente al crimen financiero transnacional mediante una conferencia especializada realizada los días 9 y 10 de junio, con participación de representantes de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La actividad fue auspiciada por la Embajada de Estados Unidos en Chile, en el marco del programa Leaders Lead on Demand del Departamento de Estado, y reunió a especialistas estadounidenses en crimen transnacional con sus contrapartes chilenas.

Durante las jornadas se intercambiaron conocimientos sobre técnicas avanzadas para detectar, investigar y prevenir delitos financieros. También se revisaron metodologías orientadas a desarticular organizaciones criminales complejas, con énfasis en la colaboración entre los sectores público y privado y el intercambio de información.

Según informó la representación diplomática, las organizaciones transnacionales utilizan tecnologías cada vez más sofisticadas para explotar sistemas financieros digitales, incluidas plataformas fintech, criptomonedas y otros activos digitales. Estas herramientas pueden ser empleadas para lavar dinero, financiar actividades ilícitas y evadir la acción de la justicia.

La Embajada sostuvo que fortalecer las capacidades chilenas frente a estos delitos contribuye tanto a la seguridad nacional como a la estabilidad regional y a la integridad del sistema financiero internacional. Estados Unidos continuará apoyando al país mediante asistencia técnica y capacitación especializada.