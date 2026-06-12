Javier Couso y AC contra Grau: “Representa una violación a la Constitución por parte del Parlamento”

El abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, criticó la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, asegurando que los fundamentos expuestos por los impulsores del libelo no se ajustan a las causales establecidas por la Constitución.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Couso sostuvo que uno de los elementos centrales del texto acusatorio es precisamente el reconocimiento de una causal que, a su juicio, no habilita una acusación constitucional contra un ministro de Estado. “En la página 7 del libelo acusatorio el propio libelo reconoce que lo que están evaluando es acusar el mal desempeño del ministro de Hacienda”, afirmó.

El académico agregó que “la Constitución que ellos juraron no incluye esa causal para destituir ministros de Estado o para, en el caso de alguien que ya no está ejerciendo el cargo como la situación del exministro Grau, inhabilitarlo por cinco años”.

Para Couso, el debate trasciende la situación particular del exsecretario de Estado y se relaciona con las consecuencias institucionales que podría tener una eventual aprobación del libelo. “Esta acusación yo creo que representa a mi juicio confesadamente una violación de la Constitución por parte del Parlamento si la llega a aprobar. Porque la Constitución es nítida. El mal desempeño no es causal de acusación”, sostuvo.

El constitucionalista también vinculó la ofensiva contra Grau con una estrategia política más amplia. En ese contexto, apuntó a declaraciones realizadas por figuras del Partido de la Gente respecto del objetivo final de la acusación. “Parece claro, si uno escucha las declaraciones de la segunda líder hoy día del partido que es Pamela Jiles, ella dice: ‘acá en realidad Grau no es lo relevante. Acá el responsable es el expresidente Boric’, reanunciando que lo que buscan es una acusación constitucional que es lo que vendría si se aprueba esto”, señaló.

Según Couso, detrás de esa interpretación existiría una intención de proyectar responsabilidades hacia el exmandatario. “Yo me atrevo a decir que eso es lo que busca el Partido de la Gente. Es dejando fuera de carrera a Boric para hacer un eventual nuevo intento de ser presidente el año 29”, afirmó.

El académico cuestionó además la viabilidad jurídica de ese razonamiento, recordando que la propia práctica parlamentaria ha establecido límites respecto de la responsabilidad en este tipo de procesos. “La propia jurisprudencia de la Cámara de Diputados ha señalado que es personalísima la responsabilidad por la cual puede ser acusado cualquier político o cualquier autoridad de las acusables en un juicio jurídico o político como es la acusación constitucional”, indicó.

Finalmente, Couso planteó una reflexión sobre los mecanismos de control institucional existentes en el sistema político chileno. “Lo irónico es que no hay acusación constitucional para miembros del Parlamento que violan la Constitución y las leyes”, señaló, agregando que la discusión remite a una interrogante clásica sobre los límites y controles del poder político.