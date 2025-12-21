Mujer del video viral de Coldplay habla por primera vez sobre el acoso y amenazas que vivió

El video que mostraba a la pareja abrazada, bailando con música en el concierto de Coldplay en Boston, Massachusetts, antes de intentar esconderse, se volvió viral en un instante, después de que el cantante principal del grupo Chris Martin, le dijera a la multitud: “O están teniendo un romance o simplemente son muy tímidos”.

Con millones de reproducciones, el video fue compartido en todas las plataformas y la pareja se convirtió en objeto de numerosas bromas.

En pocos días, internet ya había pasado a otra cosa, pero para Cabot su terrible experiencia acababa de empezar.

“Me convertí en meme. Fui la gerente de recursos humanos más difamada en la historia de los recursos humanos”, le dijo Cabot a The Times.

Cabot estaba separada de su marido, que también estaba en el recital.

En una entrevista con el New York Times, explicó que no estaba en una relación sexual con Byron y que la pareja nunca se había besado antes esa noche, aunque admite haber estado “enamorada” de su jefe.

“Tomé una mala decisión y tomé un par de High Noons (bebida alcohólica), bailé y actué de manera inapropiada con mi jefe”, sostuvo, y agregó que “asumió la responsabilidad y renuncié a mi carrera por eso”.

En cuanto a por qué eligió hablar ahora, Cabot le dijo a The Times que todavía “no se acabó para mí, ni se acabó para mis hijos. El acoso no ha terminado”.

Los dos hijos de Cabot se sienten demasiado avergonzados como para que su madre los recoja de la escuela, según dice, o para ir a partidos deportivos juntos.

“Están enfadados conmigo. Y pueden estar enojados conmigo por el resto de sus vidas, tengo que aceptar eso”.

En la entrevista de The Times, a Cabot le preguntaron si Byron había recibido el mismo nivel de abuso durante todo el calvario.

“Creo que, como mujer, como siempre sucede con nosotras, fui quien recibió la mayor parte del abuso. La gente decía cosas como que era una ‘cazafortunas’ o que ‘llegué a la cima durmiendo con alguien’, lo cual no podría estar más lejos de la realidad”, sostuvo.