Efecto Ozempic: la pérdida rápida de peso estaría provocando flacidez y envejecimiento acelerado

Durante los últimos cuatro años, el uso de medicamentos como Ozempic, Wogovy o Semaglutida ha crecido exponencialmente entre personas de todo el mundo. Sin embargo, mientras miles de usuarios reportan exitosos resultados en la balanza, expertos en medicina estética y regenerativa advierten que el costo para el organismo puede ser mayor de lo que parece. El llamado de alerta para los pacientes es actuar a tiempo ya que las consecuencias pueden ser irreparables.

Informes de la FDA, indican que el uso de Ozempic creció más de un 300% desde 2021, prueba de ello, es que sea uno de los métodos para bajar de pesos más comentados y recomendados en redes sociales y consultas médicas. Por el contrario, poco se habla que esta rápida disminución de kilos conlleva un complejo efecto secundario, que se ve reflejado directamente en la fuerza física, el equilibrio y hasta en la densidad ósea y el metabolismo.

Diversos estudios publicados en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, en New England Journal of Medicine y en JAMA Internal Medicine demuestran que los pacientes que bajan de peso con medicamentos agonistas GLP-1 (Ozempic, Wogovy o semaglutida) pierden entre un 30% y un 40% de masa muscular y agua corporal, junto con grasa subcutánea, lo que compromete los músculos de hoy y los huesos del mañana.

Flacidez extrema: problema creciente a nivel mundial

Considerando los buenos efectos del uso de agonistas GLP-1 en la baja de peso, especialistas en medicina estética enfatizan que los usuarios deben actuar con urgencia, para que los logros adquiridos sean mantenidos en el tiempo y para que lo beneficioso de sus resultados no terminen en perjuicios para la salud y/o en tratamientos más caros.

La piel, (el órgano más extenso del cuerpo) por ejemplo, depende del colágeno, la elastina y del soporte graso y muscular para mantenerse firme, motivo por el cual estos pacientes están experimentando una flacidez que podría ser irreversible si no se aborda a tiempo.

Las señales: mejillas hundidas, ojeras profundas y apariencia cansada; los glúteos pierden volumen y sostén generando dolor en el sacro al sentarse; la piel de los brazos comienza a colgar incluso en personas jóvenes, la entrepierna puede evidenciar heridas por la piel sobrante y también puede aparecer la llamada “guatita de delantal”.

Paulina Caro, enfermera de Clínica Elysian, explica que “regenerar la densidad dérmica, tensarla y reposicionarla es un desafío clínico complejo y, cuando la flacidez es severa, a veces ya es demasiado tarde para evitar intervenciones quirúrgicas”.

Del mismo modo, agrega que “hoy atendemos decenas de personas a la semana que llegan desesperadas porque su piel comenzó a colgar, su cara cambió drásticamente o sienten dolor en zonas donde antes no lo tenían. Muchos de ellos recurren a nosotros a tiempo, mientras que lamentablemente, otros ya no”.

En Clínica Estética Elysian, han invertido en equipamiento médico aprobado por FDA, especialmente para tratar las secuelas de la pérdida de peso acelerada y ayudar a revertir parte del daño. Tratamientos como Sculp Ice y Liposculp, cuentan con resultados reales en la regeneración dérmica, estimulación de colágeno y tecnologías de fortalecimiento muscular, que hacen posible: reponer densidad dérmica perdida, tensar piel que aún tiene capacidad de recuperación, estimular músculo profundo sin impacto articular, redefinir contornos afectados por la pérdida rápida de volumen, reducir el dolor en glúteos y sacro por falta de soporte muscular y prevenir el envejecimiento acelerado.

“Bajar de peso rápido no es un éxito si te cuesta tu musculatura, tu piel, tus defensas y tu estructura para el futuro”, comenta Paulina Caro. Sin embargo, destaca que cuando el paciente llega a tiempo, los resultados son altamente satisfactorios.