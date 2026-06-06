Entre Hilos: ¿Qué es el utilitarismo?

El argumento central de esta escuela de pensamiento es la idea de que los problemas morales no pueden resolverse apelando únicamente a la conducta individual, sino que debemos considerar también los efectos y consecuencias agregadas de las decisiones que tomamos. Así, para el utilitarismo el criterio principal para considerar una conducta o decisión como moralmente correcta es su capacidad de producir efectos positivos – y evitar consecuencias negativas – en el mayor número posible de la población.

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Ilustraciones: @pajaro_pez