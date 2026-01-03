Nueva crisis para Will Smith: músico lo demanda por acoso sexual, represalias y humillación

Desde el polémico episodio en los premios Óscar de 2022 (cuando, molesto por un chiste de Chris Rock, decidió subir al escenario sin previo aviso y abofetearlo frente a millones de espectadores) la carrera de Will Smith no ha vuelto a ser la misma. A casi cuatro años de aquel incidente, la cuesta abajo parece profundizarse.

El actor cerró 2025 con una nueva controversia y comenzó 2026 bajo la sombra de una denuncia grave. Brian King Joseph, violinista de la gira Based on a True Story: 2025 Tour, conocido por su participación en America’s Got Talent, lo acusó de acoso sexual, despido injustificado y represalias.

Según informó Variety, el músico afirma que Smith tuvo un “comportamiento depredador” y que “preparó deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual”.

La demanda incluye un relato inquietante: una presunta irrupción en su habitación de hotel durante un periodo en que sus llaves que, asegura estaban guardadas en su bolso, se encontraban extraviadas. En ese lapso, Joseph sostiene que alguien dejó objetos personales dentro de la alcoba, entre ellos un frasco de medicamento contra el VIH y una nota con el siguiente mensaje:

“Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F”.

El violinista interpretó el hecho como una advertencia de que “un individuo desconocido pronto regresaría a su habitación para participar en actos sexuales” con él.

El 31 de diciembre, Joseph formalizó la denuncia buscando una compensación por daños y perjuicios. En el documento, declara sufrir estrés postraumático y pérdidas económicas derivadas del episodio, además de señalar que su despido, comunicado por un integrante del equipo directivo de Smith, Treyball Studios Management, estuvo acompañado de un trato que, afirma, buscó “humillarlo”.

La respuesta de Smith

La defensa del actor no tardó en reaccionar. Allen B. Grodsky, abogado de Will Smith, descartó las acusaciones en un breve comunicado difundido por People:

“Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”.

Smith, por su parte, no ha emitido declaraciones adicionales, pero, según su entorno, la postura es clara: negar los hechos y enfrentar la disputa en tribunales. Mientras tanto, la denuncia reabre el debate sobre los riesgos de los liderazgos de poder en la industria del entretenimiento y el impacto que pueden tener, dentro y fuera del escenario.