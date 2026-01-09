Aborto en el mundo: qué muestran las experiencias internacionales sobre su regulación

La experiencia internacional demuestra que la regulación del aborto no solo responde a criterios morales o culturales, sino también a consideraciones sanitarias, jurídicas y de derechos humanos. Mientras algunos países mantienen prohibiciones estrictas, otros han optado por marcos legales que buscan garantizar acceso seguro, reduciendo riesgos y mortalidad asociada a la práctica clandestina.

Un mapa global de posturas contrastantes

En el escenario internacional, la regulación del aborto presenta un amplio espectro. En varios países de Centroamérica, la interrupción del embarazo sigue estando totalmente prohibida, incluso en casos de violación o riesgo vital, lo que ha sido cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos.

En contraste, países europeos como España y Países Bajos aplican sistemas de despenalización por plazos, permitiendo el aborto legal dentro de las primeras semanas de gestación. Estas experiencias han sido citadas como ejemplos de políticas que priorizan la salud pública y la autonomía reproductiva.

Estudios comparativos coinciden en que la legalización no incrementa necesariamente el número total de abortos, sino que reduce los procedimientos inseguros y sus consecuencias médicas.

Argentina: aborto legal, gratuito y seguro

En América Latina, Argentina marcó un hito con la promulgación de la Ley 27.610, que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de justificar la decisión. El procedimiento es gratuito, seguro y se realiza en el sistema público de salud.

Después de ese plazo, la legislación contempla la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. La normativa también establece un plazo máximo de 10 días para la realización del procedimiento tras la solicitud, además de asegurar atención integral y seguimiento posterior.

Puerto Rico: protesta y tensión política

Mientras algunos países avanzan en la ampliación de derechos, otros viven procesos inversos. En Puerto Rico, la reciente promulgación de una ley que reconoce personalidad jurídica al nasciturus desde la concepción generó fuertes protestas en San Juan.

“Lo que hace es reconocerle personalidad jurídica al embrión o feto desde la concepción, y eso va en contra de la mujer gestante”, afirmó Patricia Otón, integrante de Aborto Libre Puerto Rico. Según explicó, la medida permitiría que terceros intervengan legalmente en decisiones médicas relacionadas con el embarazo.

Mayra Díaz, otra de las manifestantes, advirtió que la norma “pone a las personas gestantes en una posición de vulnerabilidad jurídica y posible criminalización”, al considerar que la gestación podría quedar bajo vigilancia legal permanente.

Más de 320 médicos y profesionales de la salud también expresaron su preocupación por los efectos de la ley, señalando que podría limitar decisiones médicas en casos de cáncer, embarazos no viables o malformaciones incompatibles con la vida.

El debate sobre el aborto no se limita a lo legal. Incluye argumentos de derechos humanos, consideraciones éticas, visiones religiosas, posiciones masculinas y la realidad social de miles de mujeres.

Las experiencias internacionales no cierran la discusión, pero sí entregan evidencia concreta sobre los efectos de las políticas públicas. Entre la prohibición total y la despenalización por plazos, los países continúan buscando equilibrios entre valores culturales, protección de la vida, autonomía personal y salud pública.