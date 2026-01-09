Ni nostalgia ni redes: contacto cero sería clave para sanar rupturas y prevenir recaídas emocional

El impulso de contactar a una expareja después de una ruptura puede ser difícil de resistir. La nostalgia, la costumbre o incluso la ansiedad por obtener respuestas empujan muchas veces a retomar conversaciones que solo reactivan emociones no resueltas. Frente a ese escenario, especialistas consultados por GQ aseguran que el llamado contacto cero, cortar toda comunicación con la otra persona, es una de las herramientas más efectivas para recuperar estabilidad emocional y transitar el duelo con mayor claridad.

No existe un periodo universalmente establecido para sostener este distanciamiento. Aun cuando hoy las redes sociales hacen que este proceso sea más desafiante, los expertos sostienen que marcar una distancia real tanto física como digitalmente permite activar la verdadera recuperación. El contacto cero implica evitar cualquier tipo de interacción, recordatorio o exposición que alimente el vínculo emocional, disminuyendo así el riesgo de recaídas o ciclos de dolor reiterado.

Construir límites para no recaer

La estrategia no solo consiste en dejar de hablar, sino en remover activamente los accesos a la expareja. “Concebir el contacto cero como un hábito en construcción permite abordarlo con paciencia y flexibilidad”, explican. Los especialistas recomiendan comenzar por borrar o archivar conversaciones, eliminar el contacto telefónico, silenciar notificaciones y reforzar la privacidad en redes sociales. También sugieren evitar publicar mensajes esperando generar una reacción o revisar perfiles en busca de señales ocultas.

El método se extiende a la información indirecta. Pedir a amistades en común que no compartan novedades y evitar preguntar por la otra persona ayuda a disminuir los estímulos que reactivan la herida emocional. Paralelamente, GQ recoge recomendaciones centradas en la recuperación personal: sostener rutinas saludables, priorizar el sueño, mejorar hábitos alimenticios e incorporar actividades nuevas que funcionen como soporte emocional. El ejercicio físico, los pasatiempos y el fortalecimiento de la red de apoyo son claves para reconstruir autonomía y bienestar.

¿Cuánto tiempo sostener el contacto cero?

“Lo aconsejable es iniciar con lapsos breves, como un día o una semana, e ir ampliando el tiempo conforme se observe progreso en la recuperación personal”, comentan los expertos. Sin embargo, no hay una duración única debido a que el proceso depende del nivel de dependencia emocional y del tipo de relación que se dejó atrás. Los expertos sugieren avanzar gradualmente, sin presiones absolutas, observando el propio ritmo y los cambios internos que se van logrando.

Por otro lado, el desafío más grande suele llegar cuando la otra parte decide romper el silencio y volver a contactarse. Es en estos casos que los especialistas recomiendan pausar antes de responder de forma impulsiva y revisar el estado emocional propio. “Este proceso de autoevaluación ayuda a determinar si es apropiado restablecer la comunicación o si la distancia sigue siendo la mejor opción”, agregan. Asimismo, no contestar también es una decisión válida y parte de la protección el bienestar personal.

Los expertos explican que “la manera en que se responde a una ruptura del contacto cero puede evidenciar el avance logrado en el proceso de duelo”.

Más allá de la fórmula

GQ es claro en señalar que el contacto cero “no es una fórmula mágica ni garantiza una recuperación instantánea”. Es una herramienta que funciona mejor cuando se acompaña de apoyo psicológico si la situación lo requiere. Identificar señales de ansiedad intensa o tristeza prolongada y pedir ayuda profesional son pasos complementarios, no señales de fracaso.

El distanciamiento saludable permite reconstruir la identidad, fortalecer la autoestima y recuperar la autonomía emocional. El contacto cero no borra el pasado, pero sí crea las condiciones para dejar de revivirlo. En ese espacio sin interferencias, cada persona puede avanzar hacia un proceso de duelo más consciente, sano y transformador, concluye GQ al valorar la utilidad de esta estrategia.