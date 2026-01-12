Salud menstrual en Chile: el 66% de las mujeres sufre dolor y limita su vida cotidiana

La menstruación sigue siendo una experiencia atravesada por desigualdades en Chile. Así lo confirma la Encuesta de Salud Menstrual presentada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cuyos resultados evidencian que para una parte importante de niñas, adolescentes y mujeres, el ciclo menstrual continúa siendo una fuente de dolor, exclusión y silenciamiento.

El estudio, desarrollado junto al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y Academia La Tribu, con apoyo de Softys, muestra que el 66% de las mujeres experimenta dolor abdominal, pélvico o uterino antes o durante la menstruación.

Esta condición tiene consecuencias directas: un 63% ha dejado de participar en actividades sociales debido a su período o a sus síntomas.

Las cifras también reflejan el peso del estigma. Un 11% de las encuestadas se ha sentido discriminada, rechazada o acosada por estar menstruando; un 10% ha optado por ocultarlo y un 7% reconoce haber sentido vergüenza. Para muchas, la menstruación sigue siendo un tema que se vive en silencio.

Educación, salud y gestión menstrual

En el ámbito escolar, solo 4 de cada 10 mujeres considera que su colegio fue un espacio seguro durante la menstruación y apenas un 54% evalúa los baños como adecuados para el cambio de productos menstruales.

Estas condiciones impactan directamente en la trayectoria educativa: un 39% dejó de asistir al colegio algunos días, un 68% no pudo realizar actividades deportivas o recreativas y un 48% limitó su vida social durante el período menstrual.

El acceso a atención especializada también aparece como un desafío pendiente. Solo 4 de cada 10 mujeres declara contar siempre o casi siempre con profesionales o servicios especializados en salud menstrual, mientras que un 16% señala no haber accedido nunca a este tipo de atención.

Esta falta de acompañamiento dificulta el diagnóstico oportuno de trastornos del ciclo y el tratamiento adecuado de patologías asociadas.

Impacto en la salud mental

La encuesta también evidencia un alto impacto emocional: el 70% de las mujeres presenta síntomas como ansiedad, irritabilidad, cansancio, angustia o baja energía durante la fase premenstrual, lo que afecta su desempeño en el estudio, el trabajo y la vida social.