Equidad como estándar de calidad: Universidad lanza guía práctica de enfoque de género para docentes

Un texto pensado para docentes de distintas disciplinas, que ofrece orientaciones concretas para integrar la perspectiva de género en la práctica educativa, es lo que busca el libro “Enfoque de género: Una guía práctica para la docencia” (RIL editores).

Este trabajo colectivo contó con la participación de socias investigadoras de todo el país a través de la Red de Investigadoras (RedI) y que fue coeditado por las doctoras, Yasna Godoy Henríquez y Adriana Bastías Barrientos.

“La calidad sin equidad no es calidad. El enfoque de género es una de las dimensiones que nos interesa promover, junto con la interculturalidad, el acceso a oportunidades y la inclusión; toda vez que plantea elementos que nos permiten actuar desde el reconocimiento del otro, como legítimo otro en la relación, ya sea en un vínculo de formación, en un vínculo laboral, en un vínculo entre personas”, afirmó la vicerrectora académica de la Universidad de Tarapacá, Jenniffer Peralta Montecinos, quien escribió la reseña del libro.

El lanzamiento se realizó desde la “X Escuela de Verano en Metodologías Cualitativas para la Transformación Social en Zonas Fronterizas”, actividad de divulgación científica desarrollada en el marco del proyecto Fondecyt Regular N°1221330 “Educación a distancia, currículo intercultural y TICs en tiempos de COVID-19 en enseñanza básica y media en escuelas rurales en la frontera norte de Chile”.

La RedI es una asociación chilena que busca visibilizar, fortalecer y articular el trabajo de mujeres científicas y académicas en Chile. Adriana Bastías explicó que “sabemos que existen distintas brechas de género a lo largo de las carreras ciertas educativas o de la formación. La idea era generar algo práctico que estuviera asociado al currículum escolar de segundo ciclo básico y que fuese un aporte concreto para que distintas y distintos docentes pudiesen tomarlo y aplicarlo directamente en sus aulas”.

Paralelo a la actividad, la UTA estaba siendo anfitriona del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), ocasión que permitió contar con la participación y comentario de la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Marisol Durán Santis.

“Cuando hablamos de calidad en la educación, no podemos relacionarla solo con indicadores que son más bien teóricos, sino que debe estar vinculada con el enfoque de género. La calidad en la educación no va a llegar a ser en su totalidad, si nosotros no incorporamos el enfoque de género, como habla el libro, en los espacios educativos, en el currículo y en el rol del docente”, dijo Durán.

“Quizás, hoy día, cuando no estamos colocando perspectiva de género, nos estamos privando de futuras científicas, de investigadoras que puedan desarrollarse en el área de STEM, por ejemplo. Que solamente con modificaciones en el currículum podríamos potenciar las competencias que ellas pudiesen tener”, profundizó la rectora.

En ese sentido, la vicerrectora Jenniffer Peralta enfatizó que “nuestra Universidad de Tarapacá es una comunidad de personas que, desde los diferentes roles y en conjunto cumplimos una misión educativa y científica aportando al desarrollo del territorio. La calidad y la equidad son un binomio que es poderoso si somos capaces de abordarlo, de vivirlo y de proyectarlo en el quehacer académico con sentido de lo humano”.