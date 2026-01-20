Impuesto a los condones y cuidados infantiles más baratos: el plan de China para subir la natalidad

Las cifras oficiales muestran que la población de China se ha reducido tres años consecutivos, con apenas 9,54 millones de bebés nacidos en 2024. Eso es casi la mitad de los nacimientos registrados hace una década, cuando China empezó a relajar sus reglas de cuántos hijos se podía tener.

No obstante, el impuesto a los anticonceptivos -incluyendo los condones, píldoras y los dispositivos para el control de la natalidad- ha generado preocupaciones sobre los embarazos no deseados y las tasas de VIH, así como burlas. Algunos señalan que tomaría más que condones caros para persuadirlos de tener más hijos.

A medida que un comerciante exhortaba a los consumidores a abastecerse antes del aumento de precio, un usuario de redes sociales bromeó: “Ahora voy a comprar condones para toda la vida”.

La gente puede darse cuenta de la diferencia entre el precio de un condón y el de criar un hijo, escribió otra persona.

China es uno de los países más caros para criar hijos, según un informe de 2024 elaborado por el Instituto de Investigación Poblacional YuWa en Pekín. Los costos se elevan con los gastos escolares en un ambiente académico altamente competitivo y el desafío para las mujeres en lidiar con el trabajo y la crianza, señaló el estudio.

La desaceleración económica, causada en parte por la crisis inmobiliaria que ha impactado en los ahorros, ha dejado a las familias, y especialmente a los jóvenes, con una sensación de incertidumbre o menos seguros de su futuro.

“Tengo un hijo y no quiero más”, expresó Daniel Luo de 36 años, que vive en la provincia oriental de Henan.

Asegura que no está preocupado con el alza de precios. “Una caja de condones podrá costar cinco yuan más, tal vez 10, máximo 20. A lo largo de un año, eso es sólo unos cuantos cientos de yuan, completamente asequible”.