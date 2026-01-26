Sangrado de implantación o menstruación: cómo diferenciarlos cuando buscas embarazo

Una de las dudas más frecuentes entre las mujeres que se encuentran en la búsqueda de un embarazo, ya sea de manera natural, o por tratamiento de fertilidad, es cuando ocurre un sangrado vaginal sin aparente explicación y fuera de todo pronóstico. Esta situación, genera gran preocupación y ansiedad en quienes la viven “La llegada de la regla o menstruación, significa que el endometrio se desprendió y el huevito que esperamos se anidara, no lo hizo. Surgen de inmediato las dudas ¿no alcancé a estar embarazada? ¿habré tenido un aborto espontáneo?, lo que genera aún más frustración y angustia en quienes lo viven” nos explica María de los Ángeles Cereceda, psicóloga especialista en fertilidad y parte del equipo de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica de la Mujer.

Desde Clínica de la Mujer de Viña del Mar, los especialistas aclaran que, aunque ambos tipos de sangrado pueden parecer similares, existen algunas diferencias que permiten orientar a las pacientes.

Diferencias principales entre sangrado de implantación y menstruación

Sangrado de implantación:

* Cantidad: muy escasa, tipo manchado.

* Duración: entre 1 y 3 días.

* Momento: aparece entre los días 6 y 12 después de la ovulación (o del procedimiento de fertilización).

Menstruación:

* Cantidad: moderada a abundante.

* Duración: entre 3 y 7 días.

* Momento: coincide con el inicio del nuevo ciclo menstrual (día 1 de la regla).

Aun cuando estas características ayudan a orientar, los especialistas advierten que cada organismo reacciona de manera distinta, por lo que es fundamental mantener la calma y consultar siempre con un médico especialista para recibir la orientación adecuada.

Un sangrado en mujeres con tratamiento de fertilidad: “siempre es signo de alerta”

Una situación muy distinta y de gran cuidado, es cuando el sangrado ocurre durante el tratamiento de Fecundación In Vitro. En términos simples en este proceso óvulo y espermio se unen en el laboratorio formando un embrión, esta célula se transfiere al cuerpo de la mujer en pabellón y se espera se anide para que ocurra el embarazo.

El tiempo de espera de esos 12 a 15 días se llama betaespera y es el necesario para que ese embrión se implante en el útero y comience a crecer durante 9 meses. Cuando ocurre un sangrado dentro de este periodo post transferencia embrionaria, “siempre es necesario estar alerta”, así lo explica Patricio Masoli de la Cerda, especialista en Medicina Reproductiva y director médico de Clínica de la Mujer de Viña del Mar.

“En caso de ocurrir sangrado en forma posterior a la implantación del embrión, esto siempre es un signo de alarma y consulta. A veces el cuello del útero está un poco inflamado, y al hacer la transferencia uno limpia la zona y nota que tiende a sangrar, eso no tiene mayor importancia, pero es necesario observar a la paciente con un espéculo y chequear la situación examinándola.

Ante cualquier sangrado en estas condiciones, recomendamos hacer reposo, asegurarse de estar usando correctamente la progesterona que es la hormona que indicamos a las pacientes post transferencia en tratamientos de FIV y consultar con su médico tratante para definir los pasos a seguir”, indica el médico Patricio Masoli.

La importancia de no sacar conclusiones apresuradas

Si bien existen señales orientadoras para diferenciar un sangrado de implantación de la menstruación, los especialistas coinciden en que no es posible confirmar un embarazo solo por las características del sangrado. Ante la duda, especialmente en mujeres en tratamiento de fertilidad, la recomendación es consultar oportunamente con el equipo médico y evitar la automedicación o interpretaciones apresuradas que aumenten la ansiedad.