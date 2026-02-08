APTA Woman Power 2026 impulsa liderazgo femenino en ciencia y tecnología en Chile

Con el lanzamiento de la segunda versión de APTA Woman Power (AWP) 2026, el Hub APTA busca impulsar activamente la reducción de la brecha de participación femenina en el emprendimiento de base científico-tecnológica, acompañando a investigadoras y emprendedoras en el desafío de transformar conocimiento científico en soluciones con impacto real para el mercado y la sociedad.

Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub APTA, destacó que “APTA Woman Power nace para acompañar a más mujeres en el desafío de transformar ciencia y tecnología en proyectos con impacto real. Entregamos herramientas, redes y oportunidades concretas para que investigadoras y emprendedoras puedan llevar sus desarrollos al mercado y liderar procesos de innovación. Acelerar iniciativas lideradas por mujeres no sólo reduce brechas, sino que fortalece todo el ecosistema”.

En el marco del lanzamiento se desarrolló el panel “Imparables: mujeres que transforman”, una conversación que reunió a destacadas líderes del ecosistema, entre ellas Gabriela Salvador, directora de Hub APTA y directora ejecutiva en Vantrust Capital, Nicole Forttes, de Mujeres Empresarias; Fabiana De Nicolo, directora de Hub APTA y presidenta de Southbridge Chile; María Paz Domínguez, ingeniera ambiental y química de la USM; y Bárbara Silva de Her Global Impact.

También, como invitada especial, estuvo Alejandra Mustakis, quien fue entrevistada por Soledad Ovando, gerente general de crédito de Banco Estado,en una conversación cercana donde destacó la responsabilidad personal de “hacer que las cosas pasen”.

Según la tercera Radiografía de Género del Ministerio de Ciencia, una de cada tres personas que realizan investigación en Chile son mujeres. A su vez, la cuarta Radiografía de Género en CTCI muestra un avance relevante: la participación femenina en innovación y desarrollo (I+D) aumentó de 37,7% a 40,4% en solo un año, una señal positiva que evidencia progreso, pero que también refuerza la necesidad de seguir impulsando iniciativas que aceleren este cambio y lo conviertan en una tendencia sostenida.

APTA Woman Power fomenta además la creación de redes estratégicas entre academia, industria e inversionistas, y visibiliza referentes femeninos que inspiran a nuevas generaciones de mujeres líderes en STEM. En su primera edición, lanzada en 2024, el programa contó con la participación de más de 100 mujeres de todo el país, provenientes de instituciones como la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica del Norte, Universidad de Santiago, Universidad Santo Tomás, Universidad Mayor, Universidad de Concepción, Universidad Autónoma, Universidad Diego Portales y Universidad de Antofagasta, entre otras.

El programa ofrecido por Hub Apta, combinará formación especializada, mentorías, networking estratégico y vinculación con la industria y el mundo de la inversión. Quienes deseen postular pueden hacerlo en el siguiente link: https://lnkd.in/eHWgwNKS

Impulso al liderazgo femenino en innovación

APTA Woman Power 2026 busca consolidarse como una plataforma que fortalezca la participación de mujeres en el ecosistema científico-tecnológico, promoviendo formación especializada, mentorías y redes estratégicas con la industria y el mundo de la inversión. La iniciativa apunta a generar oportunidades concretas para que más investigadoras y emprendedoras transformen sus proyectos en soluciones con impacto real, contribuyendo así a reducir brechas de género y avanzar hacia un desarrollo más equitativo, diverso y sostenible dentro del ámbito STEM en Chile.