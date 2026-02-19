Buscando mayor representación femenina en el sistema multilateral internacional

El rey de España, Felipe VI, llamó a fortalecer la presencia femenina en la dirección de los organismos multilaterales, en medio de un escenario internacional que —según advirtió— atraviesa cuestionamientos y altos niveles de polarización.

El monarca realizó estas declaraciones al inaugurar el segundo Diálogo GWL Voices, un foro centrado en el análisis de la realidad geopolítica y el rol de las mujeres como agentes de transformación en el ámbito internacional.

Durante su intervención, Felipe VI recordó que, pese al aumento de la participación femenina en distintas esferas de la vida política y económica, esa presencia no se refleja proporcionalmente en los niveles más altos de los organismos multilaterales.

Según señaló, desde 1945 solo el 13% de los líderes de estas organizaciones han sido mujeres, a pesar de los avances registrados en la composición de sus equipos directivos.

El jefe de Estado subrayó que el debate sobre mayor inclusión femenina no es accesorio, especialmente en un momento en que el multilateralismo enfrenta críticas y cuestionamientos.

En ese sentido, afirmó que fortalecer la participación de las mujeres en la gobernanza internacional resulta clave “especialmente ahora, cuando está siendo objeto de un enorme escrutinio y se cuestiona en gran medida”.

“Una inversión en la legitimidad del sistema”

Por otro lado, el rey insistió en la necesidad de “no dar nada por sentado” y defendió que la igualdad de género debe reflejarse plenamente en los espacios de decisión global.

Y recalcó que igualdad de género, como principio humano básico, debe influir y reflejarse por igual en la representación de cualquier organismo internacional de gobernanza pública o corporativa ya que “avanzar hacia un liderazgo más representativo no es una acción simbólica, sino una inversión en la legitimidad del sistema””.

Asimismo, recordó que en distintas regiones del mundo las mujeres continúan enfrentando discriminación y restricciones legales a sus derechos fundamentales.

El foro GWL Voices

El encuentro fue organizado por GWL Voices, una red compuesta por cerca de 80 mujeres líderes de más de 40 países, con experiencia en los más altos cargos de gobierno y en el sistema de Naciones Unidas.

Desde su creación en marzo de 2019, la plataforma promueve la inclusión plena de mujeres en puestos de liderazgo dentro del sistema multilateral, con el objetivo de fortalecer la gobernanza internacional desde una perspectiva de equidad.

En un escenario global marcado por la incertidumbre y la desconfianza hacia las instituciones internacionales, el llamado del monarca puso el foco en la representación como un factor estructural para la legitimidad del sistema.