Escuela Mujer Sustentable lanza capacitación gratuita en sostenibilidad, ventas y STEM

El Programa Viraliza Formación de Corfo Metropolitano Escuela Mujer Sustentable, ejecutado por Mujer Sustentable junto a Emprediem, abrió su convocatoria 2026 con una oferta de dos programas gratuitos orientados a fortalecer capacidades en sostenibilidad aplicada, ventas y áreas STEM, dirigidos a mujeres de la Región Metropolitana.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de formación con enfoque de impacto económico, social y territorial, y busca entregar herramientas concretas para el desarrollo de emprendimientos, liderazgo femenino y participación de mujeres en sectores estratégicos para el futuro, a través de metodologías prácticas, acompañamiento y generación de redes.

En concreto, la escuela Mujer Sustentable para la Región Metropolitana contempla dos programas formativos con foco territorial y temático diferenciado.

El primero programa es “Escuela Mujer Sustentable STEM”, que busca acercar a más mujeres a áreas estratégicas como ciencia, tecnología, innovación e inteligencia artificial, integrando estas herramientas desde una mirada de sostenibilidad, liderazgo consciente y desarrollo económico con impacto, ampliando las oportunidades de participación femenina en sectores clave para el futuro del país.

El segundo es “Escuela Mujer Sustentable Ventas con Impacto”, que nace para abordar directamente esta brecha, poniendo el foco en el fortalecimiento de las capacidades comerciales de emprendedoras que ya están en marcha y que hoy necesitan vender mejor, de forma más clara, estratégica y sostenible.

Desde su creación, Mujer Sustentable ha desarrollado programas formativos orientados a mujeres en materias de sostenibilidad, emprendimiento y liderazgo, alcanzando a miles de participantes en Chile y otros países de la región. Ha formado a más de 2.000 mujeres, realizando más de 300 encuentros y programas, y consolidando una comunidad activa que hoy supera las 350 mil personas en Chile y Latinoamérica. En ese contexto, la agenda 2026 da continuidad a una línea de trabajo centrada en formación aplicada, articulación territorial y fortalecimiento de redes.

“Mujer Sustentable nació hace más de siete años desde una convicción profunda: que la sostenibilidad no se construye solo desde lo ambiental, lo social y lo económico, sino también desde el desarrollo humano y del ser. Hoy somos la primera comunidad en Latinoamérica que integra esta mirada de manera pionera, concreta y aplicada. Triplicar nuestra oferta formativa a través de la iniciativa Escuela Mujer Sustentable junto a nuestros partners Emprediem y Corfo Metropolitano es el resultado de un trabajo serio y sostenido en el tiempo”, señala Catalina Droguett, fundadora de Mujer Sustentable.

Por su parte, la directora regional de Corfo, Gloria Moya comentó que “desde Corfo Metropolitano impulsamos iniciativas que fortalecen el emprendimiento femenino desde una mirada inclusiva y estratégica, orientada a fortalecer la plena participación de la mujer en la economía y la equilibrada representación del talento femenino en los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Los programas formativos son clave en el fortalecimiento de capacidades de emprendimiento dinámico con una perspectiva de triple impacto: económica, social y territorial, en donde la articulación público-privada permite conectar la sostenibilidad, innovación y generación de oportunidades para mujeres emprendedoras de la Región Metropolitana y del país. Apostamos a programas que no sólo formen, sino que acompañen procesos de crecimiento sostenibles en el tiempo y que al mismo tiempo promuevan el trabajo en red”.

Desde Emprediem, su gerente general Sebastián Rodríguez destaca que “después de 13 años, en Emprediem creemos que el emprendimiento con impacto no ocurre de manera aislada, sino a través de modelos colaborativos, territoriales y con propósito. Esta alianza con Mujer Sustentable refleja nuestro compromiso como empresa B por impulsar programas que fortalecen capacidades reales, generan redes de valor y abren oportunidades concretas para que más mujeres lideren el desarrollo económico sostenible desde sus territorios. Porque cuando se colabora se multiplica el impacto”

Con esta agenda 2026, el programa Escuela Mujer Sustentable, ejecutado por Mujer Sustentable junto a Emprediem y con el apoyo de Corfo Metropolitano, busca contribuir al fortalecimiento de capacidades, redes y oportunidades para mujeres emprendedoras en distintos territorios del país.

Las inscripciones son gratuitas a través del sitio web: https://emprediem.com/mujersustentable