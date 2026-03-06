Estudio “Radar Emprendedor”: mujeres reportan más obstáculos para emprender en Chile

El emprendimiento femenino sigue consolidándose como una fuerza relevante en el ecosistema económico chileno. Sin embargo, los desafíos persisten. Así lo muestra el estudio “Radar Emprendedor”, que evidencia un contexto económico complejo para muchas mujeres que lideran negocios en el país, aunque también destaca su creciente adopción de tecnologías como la inteligencia artificial.

El informe “Radar Emprendedor”, elaborado por G100 y Criteria, encuestó a 280 emprendedores de todo Chile, de los cuales un 76% corresponde a mujeres. El estudio indagó en la percepción económica de quienes emprenden, el desempeño reciente de sus negocios y la forma en que están incorporando nuevas tecnologías en su trabajo cotidiano.

Entre los resultados, más de la mitad de las emprendedoras —un 53%— considera que la situación económica actual del país es mala o muy mala para desarrollar sus proyectos. En contraste, los hombres muestran una percepción más optimista: un 21% de ellos estima que el escenario es favorable para emprender, frente a solo un 13% de las mujeres.

El diagnóstico también se refleja en el funcionamiento de los negocios. Un 54% de las mujeres señala que su emprendimiento está operativo, pero enfrenta dificultades, siete puntos porcentuales por encima de lo reportado por los hombres (47%). A su vez, solo un 23% afirma que su negocio ha crecido o se ha fortalecido durante el último año, cifra inferior al 31% registrado entre los emprendedores masculinos.

La presidenta de G100, Gloria Tironi, aseguró que “las mujeres emprenden, muchas veces, en condiciones más exigentes: con menor acceso a financiamiento, menos redes de apoyo y mayores barreras estructurales. Aun así, están demostrando que, incluso en contextos económicos desafiantes, no solo resisten, sino que lideran, innovan y proyectan sus negocios con ambición de crecimiento”.

Apoyos y redes para enfrentar las brechas

En medio de este contexto, el estudio muestra que una parte de las emprendedoras ha logrado acceder a apoyos financieros para sostener o impulsar sus proyectos. Según los resultados, un 41% declara haber recibido algún tipo de ayuda monetaria para su negocio.

Entre las fuentes de financiamiento mencionadas aparecen organismos del Estado, organizaciones sin fines de lucro como G100 y entidades financieras.

El rol de las mujeres en el ecosistema emprendedor también queda reflejado en iniciativas de apoyo a nivel nacional. Un ejemplo es el Campeonato Nacional de Emprendimiento “Nada Nos Detiene”, impulsado por G100, que busca fortalecer proyectos mediante procesos formativos, talleres y mentorías empresariales.

Hasta ahora, el programa ha recibido más de 60 mil postulaciones, de las cuales el 77% proviene de mujeres. Además, el 54% de los 314 emprendimientos que han resultado ganadores está liderado por emprendedoras.

Inteligencia artificial: una herramienta que gana terreno

Pese a las dificultades económicas reportadas, el estudio también identifica un elemento de dinamismo en el emprendimiento femenino: la rápida incorporación de nuevas tecnologías.

De acuerdo con el informe, un 62% de las emprendedoras ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en sus negocios, cifra que supera en diez puntos porcentuales el uso reportado por los hombres.

Además, un 57% de las encuestadas considera que este tipo de tecnología puede contribuir al crecimiento y desarrollo de sus proyectos.

Los resultados reflejan una disposición creciente a integrar innovación en la gestión de los negocios, en un contexto donde las tecnologías digitales se posicionan como herramientas clave para mejorar procesos, optimizar recursos y explorar nuevas oportunidades de desarrollo.