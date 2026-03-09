Kitty O’Neil, la “verdadera Mujer Maravilla” que desafió a la muerte y batió récords

Desde niña había roto los prejuicios sobre lo que las personas sordas podían hacer, aprendiendo a tocar instrumentos musicales.

O’Neil insistió en vivir la vida al límite, convirtiendo su gusto por la velocidad en una carrera exitosa, en una época en la que muy pocas mujeres realizaban las acrobacias peligrosas que atrapaban a los espectadores.

Se convirtió en una de esas actrices temerarias y fue una de las primeras mujeres en unirse a Stunts Unlimited, un grupo profesional que manejó algunos de los trabajos más desafiantes de la industria cinematográfica.

Se hizo una película sobre su vida, apareció en especiales de televisión e incluso fue celebrada con su propia figura de acción de juguete.

Las vibraciones de su mamá

O’Neil nació en Corpus Christi, Texas en 1946. Con solo cinco meses, se enfermó gravemente y su temperatura subió peligrosamente.

Su madre le puso hielo alrededor del cuerpo, lo que pudo haberle salvado la vida, pero a medida que Kitty crecía y no empezaba a hablar, sus padres se dieron cuenta de que la enfermedad la había dejado sorda.

Patsy O’Neill se negó a enseñarle a su hija el lenguaje de señas, algo que en ese tiempo no se veía con buenos ojos.

Estaba decidida a asegurarse de que su hija no sería menospreciada y aprendería a hablar y comunicarse.