Muere Abraham Santibáñez a los 88 años, Premio Nacional de Periodismo 2015

A los 88 años murió el periodista Abraham Santibáñez Martínez, Premio Nacional de Periodismo 2015 y referente de la prensa chilena por su trabajo en medios, la formación de nuevas generaciones y su defensa de la libertad de expresión.

Santibáñez inició su carrera en 1959 en el semanario La Voz. Posteriormente trabajó en la revista VEA y participó en la reformulación de Ercilla, donde fue editor internacional y subdirector hasta 1977. Ese año fundó la revista Hoy junto con Emilio Filippi y parte del equipo de Ercilla.

Entre 1990 y 1994 dirigió el diario La Nación y escribió columnas para medios regionales. Paralelamente, ejerció la docencia en universidades como la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, de Universidad de Santiago, de Universidad de Concepción y la Universidad Diego Portales.

También integró el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile y el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas, gremio que presidió entre el 2008 y el 2010.

En el 2015 recibió el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria, sus aportes a la docencia y su defensa de la responsabilidad profesional, la ética periodística y la libertad de expresión. Al recordar su ingreso a la carrera, afirmó que quedó “amarrado para siempre a esta profesión”.