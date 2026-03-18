Qué es el looksmaxxing, la nueva y controvertida tendencia entre los hombres jóvenes

“Y este es el Hunter squeeze“, añade mientras presiona con los dedos índice las sienes y aprieta los ojos. Afirma que este movimiento hará que sus ojos tengan una apariencia más afilada y penetrante.

“A veces la gente me ve y piensa: ‘¿Qué está haciendo este hombre?'”.

Pero Marvin está convencido de que todo esto lo está ayudando a conseguir la apariencia que busca: mejillas hundidas, un perfil cincelado, ojos afilados y una mandíbula fuerte y bien definida.

Explica que un hombre “llega a su mejor versión” cuando se acerca a esa apariencia.

Añade que él pasó de ser un “carpintero insatisfecho con un trabajo de nueve a cinco” a convertirse en un “emprendedor online”.

El mundo del looksmaxxing

Bienvenidos al mundo digital del looksmaxxing, donde un número creciente de jóvenes está dispuesto a hacer todo lo posible para conseguir lo que consideran como un rostro y un cuerpo perfectos y, con ellos, una vida ideal.

Muchos han incorporado a su rutina una serie de hábitos diarios: desde entrenamientos en el gimnasio y cuidados de la piel (lo que se conoce como softmaxxing), hasta el consumo de hormonas de crecimiento y péptidos no regulados.

En el extremo más radical —conocido como hardmaxxing— algunos llegan incluso a golpearse los huesos de la cara (bone smashing) o a someterse a cirugías de mandíbula para “ascender” en la jerarquía del atractivo y lograr una apariencia que recuerda a la de un neandertal.

Si no encajas en ese ideal estético —o al menos no estás intentando cambiar tu apariencia— corres el riesgo de caer en la categoría de “personas poco atractivas”.

Para medir su atractivo, Marvin utiliza una aplicación de análisis facial que examina sus fotografías y le indica qué rasgos podría mejorar.

Este tipo de aplicaciones acumula miles de reseñas en las tiendas digitales.

Para algunos hombres, el looksmaxxing funciona como una especie de manual que define lo que es un “hombre exitoso” y, sobre todo, los pasos para llegar a serlo.

Uno de los mayores influencers de este mundo es Braden Peters, conocido como “Clavicular”: un joven de 20 años de mandíbula muy marcada que, en la jerga del looksmaxxing, sería un “giga chad”, es decir, un 10 sobre 10.

Asegura que su apariencia eclipsa a todas las personas que conoce: está tan arriba en la jerarquía del atractivo que eclipsa a cualquiera a su alrededor.

Una posible puerta de entrada a un mundo más oscuro

“Clavicular” atribuye su apariencia, entre otras cosas, a haber tomado testosterona desde los 14 años y a haberse golpeado el hueso de la mandíbula con un martillo para supuestamente remodelar la parte inferior de su rostro, prácticas que los profesionales de la salud desaconsejan.

Su contenido —y el de otros influencers similares— ha sacado el looksmaxxing de subculturas online de nicho y lo ha llevado a un público mucho más amplio.

Pero algunos expertos que estudian la llamada “manosphere” —una subcultura ultramasculina que volvió a acaparar titulares en Reino Unido con un documental de Louis Theroux— creen que el looksmaxxing puede ser la puerta de entrada a un mundo más oscuro.