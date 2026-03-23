Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina

“¿Qué me habría pasado si hubiera desobedecido a mi madre y me hubiera ido a Nueva York?”, pregunta Gláucia Fekete.

En 2004, a los 16 años, vivía en una zona rural brasileña y daba sus primeros pasos en el mundo del modelaje.

Afirma que el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel visitó la casa de su familia para convencer a su madre de que la dejara participar en un concurso de modelos en Ecuador.

Brunel posteriormente se suicidó en prisión, acusado de violación, agresión sexual y de reclutar chicas para el difunto financiero y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

En aquel entonces, ellas no sabían quién era Brunel; un famoso cazatalentos brasileño las había presentado.

Una investigación de BBC News Brasil encontró pruebas de que Brunel utilizó agencias de modelos con las que estaba vinculado en aquel momento para buscar activamente mujeres jóvenes y niñas de Sudamérica para Epstein y gestionar visas para que viajaran a Estados Unidos.

Otra mujer brasileña, que afirma haber tenido una relación con Epstein, mostró a la BBC su visa estadounidense.

Ella nombró una de las agencias de Brunel como su patrocinadora, a pesar de que dice que nunca trabajó como modelo para él y que los documentos de viaje se gestionaron únicamente para que pudiera visitar a Epstein.

La madre de Gláucia desconfiaba de Brunel, pero le parecía “muy encantador” y finalmente accedió a que su hija pudiera ir a Ecuador sin ella.

La adolescente viajó con el equipo de Brunel a Guayaquil para el concurso Modelos Nueva Generación. En aquel entonces, los periódicos locales informaron que las participantes tenían entre 15 y 19 años.

Gláucia afirma que el concurso transcurrió sin mayores problemas, aunque empezó a sospechar cuando no le permitieron contactar con su familia.

Otra concursante de Europa Occidental, que entonces tenía 16 años, recuerda lo extraño que le pareció el comportamiento de Brunel. Pidió no ser identificada, así que nos referimos a ella como Laura.

“Era extraño cómo se comportaba; siempre andaba con las jóvenes brasileñas… Se comportaba como un payaso y solo andaba con chicas muy jóvenes”, dice.

Laura cree que, si bien el concurso era “legítimo” y estaba bien organizado, “él sabía exactamente qué chicas eran vulnerables”.

“Parecía controlar sus finanzas”, dice. “Las chicas de Brasil y países de Europa del Este parecían ser el objetivo principal”.